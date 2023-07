Polskie teleskopy wypatrzą na orbicie przedmioty mniejsze od smartfona

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) uruchomiła trzy zestawy teleskopów do obserwacji satelitów i tzw. śmieci kosmicznych. Zlokalizowane w Chile, Australii i RPA będą dostarczały dane o ruchu na orbicie 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.

To największy tego typu projekt zrealizowany do tej pory przez Polskę. Jest to także najnowocześniejsza aparatura dostarczająca dane do europejskiego Partnerstwa EUSST, zapewniającego codziennie ochronę ponad 400 europejskim aktywnym satelitom takim jak konstelacje Galileo, Copernicus, Eutelsat i wiele innych. Każdy z polskich zestawów składa się z czterech teleskopów.

Polska czołowym europejskim dostawcą danych obserwacyjnych

Dane dostarczane przez satelity wykorzystywane są na co dzień, począwszy od nawigacji satelitarnej, przez obserwację ziemi, Internet, telewizję, prognozę pogody po aplikacje bankowe i zdrowotne. Przy wzrastającej liczbie satelitów oraz tzw. śmieci kosmicznych, rośnie ryzyko kolizji na orbicie, grożących utratą dostępu do danych satelitarnych.

- Dlatego niezbędne są inwestycje w rozwój systemów bezpieczeństwa kosmicznego i zarządzania ruchem kosmicznym. Odpowiedzią na te potrzeby jest zakup naziemnych stacji obserwacyjnych, dostarczających w trybie ciągłym dane o ruchu na orbicie. Dostawcą sprzętu jest polskie konsorcjum firm Sybilla Technologies z Bydgoszczy i Cilium Engineering z Torunia. Dzięki inwestycji, Polska stanie się czołowym europejskim dostawcą danych obserwacyjnych. To jednak nie wszystko, docelowo w 2024 r. planujemy zakończenie instalacji dwóch kolejnych zestawów teleskopów na terytorium USA w stanie Utah i na Hawajach - podkreśla prof. Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, cytowany w komunikacie.



- POLON Australia, POLON Chile i POLON Africa, bo tak nazywają się zestawy obserwacyjne, mają łącznie pole widzenia 170 stopni kwadratowych każdy, mogą pracować grupami jak i niezależnie, wykonując jednocześnie różne zadania obserwacyjne - zaznacza Tymoteusz Trocki, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Kosmicznego w Polskiej Agencji Kosmicznej.

Sieć POLON (POLSA Optical Network) coraz większa

Obserwatoria zlokalizowane są odpowiednio w: iTelescope Siding Spring (Australia), Observatory Deep Sky (Chile), South African Astronomical Observatory (RPA). Zestawy teleskopów pozwalają na poszukiwanie i śledzenie obiektów o rozmiarach rzędu 8-10 cm na niskiej orbicie okołoziemskiej (np. śmieci zagrażających satelitom obserwacyjnym Ziemi, takim jak Sentinel), czy utrzymanie satelitów całego pasa geostacjonarnego wokół Ziemi (m. in. odpowiedzialnych za komunikację).