Polskie urządzenie oparte na AI pomoże rozpoznać w tłumie osoby z gorączką

Polscy inżynierowie zaprojektowali urządzenie Clevell One, które z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI) identyfikuje w grupach osoby z podwyższoną temperaturą ciała. Powstający w Katowicach sprzęt ma pomóc w walce z COVID-19 m.in. w sklepach i fabrykach.

Za opracowanym i produkowanym w Katowicach urządzeniem stoi firma Clevell AI. Jak przekazali jej przedstawiciele, Clevell One zostało wyposażone w sensor termiczny i algorytmy sztucznej inteligencji. Umożliwia to maszynie rozpoznawanie osób z podwyższoną temperaturą - zarówno w małych, jak i dużych skupiskach ludzkich. Pozwala to na wyodrębnienie w tłumie potencjalnych nosicieli koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 i uruchomienie działań ochronnych wobec innych osób znajdujących się np. na terenie przedsiębiorstwa, zakładu produkcyjnego, centrum handlowego czy urzędu.

"Sytuacja pandemiczna, w jakiej obecnie się znajdujemy, coraz częściej powoduje zwiększoną absencję w sektorach produkcyjnych, gdzie praca zdalna nie wchodzi przecież w rachubę. Nie wszyscy właściciele firm mogą pozwolić sobie na choćby czasowe zawieszenia działalności" - powiedział w środę prezes Clevell AI Grzegorz Szuba. Spółka obecnie udostępnia urządzenie przedsiębiorcom w ramach bezpłatnych testów.

Twórcy sugerują, że Clevell One może zostać rozbudowany o dodatkowe funkcje. Wśród potencjalnych innych zastosowań wykorzystanych w urządzeniu algorytmów sztucznej inteligencji wskazywane są m.in.: automatyczna rejestracja czasu pracy, rozpoznawanie pracowników, kontrola dostępu czy wykrywanie osób nietrzeźwych oraz niebezpiecznych zachowań lub obiektów, np. zagubionego lub porzuconego bagażu.