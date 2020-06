Polskie wynalazki stały się bardziej online

Blisko 3 tysiące wniosków o ochronę własności intelektualnej złożono w Urzędzie Patentowym RP drogą elektroniczną w okresie od lutego do maja. Za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych uruchomionej przez urząd w lutym tego roku składany jest już co trzeci wniosek o ochronę patentową wynalazków, rejestrację wzorów przemysłowych i użytkowych czy znaków towarowych, a także walidację patentów europejskich.

Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego powstała dzięki projektowi dofinansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś 2 E-administracja i otwarty urząd, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Koszt jej przygotowania wyniósł 21,212 mln zł.