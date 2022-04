Pomorskie: producent puzzli wybuduje centrum logistyczne w Rumi

Spółka Trefl, produkująca m.in. puzzle, podpisała umowę na zakup terenu w Rumi o powierzchni ponad 9 hektarów - poinformowały w komunikacie władze miasta. Na działce powstanie centrum logistyczne. Zatrudnienie znajdzie ok. 30 osób.

Władze Rumi w wysłanym do PAP komunikacie poinformowały, że we wtorek doszło do podpisania umowy między miastem a spółką Trefl na zakup działek przy ul. Północnej w Rumi o łącznej powierzchni przekraczającej 9 hektarów. Szacowana wartość inwestycji to ponad 70 mln zł.

"Początkowo zabudujemy 20 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, to będzie nasz pierwszy magazyn. Później będziemy to rozwijali, głównym celem jest trzykrotne zwiększenie tej powierzchni. Wiąże się to z generalnymi planami firmy Trefl, zwiększeniem obrotów i zajęciem znaczącego miejsca na rynku światowym w naszych wyrobach: grach i puzzlach" - przekazał, cytowany w komunikacie, założyciel spółki Trefl Kazimierz Wierzbicki.

Spółka po wybudowaniu pierwszego etapu zamierza zatrudnić ok. 30 osób, które zajmą się logistyką i magazynem.

"Jesteśmy niezmiernie dumni i serdecznie dziękujemy za to, że Trefl nam zaufał i przyszedł do Rumi ze swoim biznesem. Tej marki nie trzeba nikomu przedstawiać, bo to nie tylko działalność biznesowa, ale i odpowiedzialność społeczna" - zaznaczył burmistrz Rumi Michał Pasieczny.

Trefl poinformował, że w tym roku firma została największym na świecie producentem puzzli. "25 milionów pudełek, 15 tirów dziennie. Myślę, że jesteśmy już na tyle duzi, że będzie to miało jakieś pozytywne znaczenie dla miejsca, w którym będziemy" - dodał założyciel firmy.