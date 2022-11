Pomorskie: w środę rusza SkillsPoland Gdańsk 2022

W środę 23 listopada w Gdańsku rozpocznie się konkurs SkillsPoland Gdańsk 2022. W ciągu trzech dni zmierzy się w nim blisko 200 zawodników z całej Polski.

SkillsPoland to branżowy konkurs dla uczniów szkół zawodowych, studentów kierunków technicznych i dla osób rozpoczynających karierę. W tym roku w Gdańsku będzie można obejrzeć zmagania w 22 konkurencjach takich, jak architektura krajobrazu, budownictwo cyfrowe czy przemysł 4.0. Stawką jest możliwość reprezentowania Polski podczas EuroSkills Gdańsk 2023, czyli w międzynarodowym konkursie, w którym startuje ok. 600 zawodników w wieku 18-25 lat, obecnych już na rynku pracy, ale też uczących się lub studiujących, zwłaszcza na kierunkach politechnicznych.

Rywalizacja w ramach EuroSkills Gdańsk 2023 toczyć się będzie w ponad 50 konkurencjach w 6 dziedzinach: technologia informatyczna i komunikacyjna, produkcja i inżynieria, technologia budownictwa, transport i logistyka, usługi społeczne i osobiste, sztuka i moda.

W pracowni Szkół Okrętowych i Technicznych Conradinum w Gdańsku w poniedziałek odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca te zawody.

Jak podkreśliła wiceprezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania Monika Chabior, Gdańsk jest miastem zawodowców.

"Uczymy uczniów i uczennice w ponad 90 zawodach, współpracujemy z ponad 800 firmami, które patronują klasom, wspierają rozwój naszych pracowni, przyjmują uczniów i uczennice na staż. To, że jesteśmy gospodarzem tak wspaniałej imprezy, to wielki zaszczyt i ogromna radość. Mamy takie poczucie, że jest to kolejna szansa, aby rozwijać Gdańsk jako miasto zawodowców, jako miejsce wspaniałego rozwoju gospodarczego" - mówiła.

Dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Dawid Solak wyjaśnił, że od 23 do 25 listopada do Gdańska przyjedzie niemal 200 najlepszych zawodowców z całej Polski.

"Przez trzy dni będą oni rywalizowali o to, aby być reprezentantem naszego kraju w jednej z konkurencji na zawodach EuroSkills w 2023 r. (…) Tegoroczne eliminacje krajowe SkillsPoland to również grupa niemal 70 przedsiębiorców, którzy zaangażowali się i pomagają nam przeprowadzić te zawody. Żadna instytucja edukacyjna w Polsce nie byłaby w stanie zorganizować zawodów w tak wielu konkurencjach bez współpracy z biznesem, przemysłem. To przedsiębiorcy dostarczają nam materiały i ekspercką wiedzę. Wszystko po to, żeby wymiar edukacji branżowej był jak najbardziej praktyczny i sprostał potrzebom biznesu, przemysłu - mówił.

Wiceprezes spółki SkillsPoland Marek Zając zaznaczył, że SkillsPoland i EuroSkills to wielkie imprezy z kilkudziesięcioletnią tradycją.

"Zawodnicy trenują miesiącami i latami. Spotkają się tu najlepsi młodzi zawodowcy. Dlaczego w tak ogromnym stopniu wspiera to biznes i największe na świecie firmy? Dlatego, że doskonale rozumieją, że najcenniejszym kapitałem są ludzie" - stwierdził.

Zawody SkillsPoland Gdańsk 2022 odbędą się od 23 do 25 listopada w Amber Expo w Gdańsku.