Pomysł na biznes na wagę złota. Oni pomogą go zrealizować

Bezpłatne doradztwo, znalezienie źródła finansowania, a także wskazanie aktualnych konkursów - to tylko początek wsparcia, na jakie mogą liczyć osoby, które ze swoim pomysłem na biznes czy start-up zgłoszą się do Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Trwa druga edycja Akceleratora Łukasiewicza.

Jednym z celów powstania Sieci Badawczej Łukasiewicz jest stworzenie warunków i narzędzi do zwiększenia i przyspieszenia procesu komercjalizacji technologii wypracowanych przez naukowców i badaczy Łukasiewicza. Skuteczność tego procesu - jak zapewniają pracownicy - mierzona jest liczbą sprzedanych i licencjonowanych praw własności intelektualnej. Przekłada się to na konkretne korzyści dla biznesu i realne przychody dla instytutów i twórców komercjalizowanych rozwiązań.

- Poszukujemy ludzi, którzy mają pomysł na biznes, pomysł na start-up. Inwestujemy w takich naukowców. To, czego można się spodziewać od Łukasiewicza od strony start-upowej, czyli od strony komercjalizacji pośredniej, to przede wszystkim jednolite regulacje. Chcemy, by naukowiec, który jest w Łukasiewiczu, był potraktowany w całej naszej sieci badawczej w ten sam sposób, mógł otrzymać ten sam proces komercjalizacji - mówi Agnieszka Jasińska-Kołodziej z Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Akcelerator Łukasiewicza łączy naukowców i inwestorów

Jednym z narzędzi, które pomaga ten cel osiągnąć, jest Akcelerator Łukasiewicza. Program, który łączy naukowców i inwestorów.

- To jest nauka w bezpiecznym środowisku takiej akceleracji biznesu. Jak przygotować model biznesowy, skalować ten biznes, znaleźć inwestora, poukładać kwestie związane z założeniem spółki. Uczymy także, jak poukładać relacje z Instytutem Łukasiewicza, bo naszym celem jest zarówno to, żeby rozwijali się nasi naukowcy, jak i nasze instytuty. Mam nadzieję, że ten projekt odpowiada właśnie na te potrzeby.

W ramach 1. edycji programu Akcelerator Łukasiewicza inwestorzy i eksperci rynku start-upowego najwyżej ocenili potencjał komercjalizacji takich rozwiązań jak: przełomowa technologia ogniw litowo-siarkowych, odporne na zarysowania i uderzenia szkła w zegarkach, ekologiczne paliwo do napędów satelitarnych, precyzyjna lokalizacja wewnątrzbudynkowa oraz trwałe powłoki antyoblodzeniowe.

- Szukamy naukowców, pracowników z pomysłem na biznes, których następnie uczymy, jak przekuć pomysł w biznes. Nasi naukowcy są zachęcani do tego, żeby na kanwie swoich pomysłów, własności intelektualnej opracowanej w Łukasiewiczu powoływać start-upy, wychodzić z nimi na rynek, szukać inwestorów, a także do tego, żeby nie odkładać tych projektów na półkę, ale żeby znajdowały one zastosowanie i aby nasi naukowcy na nich zarabiali. To jest nasz cel - dodaje Agnieszka Jasińska- Kołodziej.

Sieć Badawcza Łukasiewicz jest trzecią co do wielkości siecią badawczą w Europie. Zatrudnia blisko osiem tysięcy pracowników w 26 instytutach badawczych zlokalizowanych w 12 polskich miastach. Dostarcza rozwiązania biznesowe w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania.