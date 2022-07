Ponad 0,5 mln gospodarstw domowych z dofinansowaniem na zakup odbiornika cyfrowego

Ponad pół miliona gospodarstw domowych dostało dofinansowanie do zakupu odbiornika cyfrowego z rządowego programu - poinformowała w poniedziałek Cyfryzacja KPRM. Ze wsparcia będzie można skorzystać do końca tego roku - przypomniano.

- Przekroczyliśmy liczbę 500 tys. świadczeń na dofinansowanie do zakupu odbiorników umożliwiających odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie, wsparcie trafiło więc już do ponad pół miliona gospodarstw domowych - podano.

Dodano, że z programu wsparcia będzie można skorzystać do końca tego roku.

Jak przypomniano, program wsparcia do zakupu dekoderów oraz telewizorów dla gospodarstw domowych to realna ulga dla wielu rodzin. Odbiór naziemnej telewizji cyfrowej wymaga posiadania sprzętu przystosowanego do nowego standardu DVB-T2/HEVC.

Telewidzowie posiadający starszy sprzęt, a chcący nadal odbierać telewizję naziemną muszą dokupić specjalny dekoder lub wymienić telewizor na nowszy. Wsparcie finansowe osób, które nie są w stanie samodzielnie ponieść tego wydatku (250 zł dopłaty do kupna telewizora i 100 zł do zakupu dekodera), to główny cel projektu.

W komunikacie zwrócono uwagę, że składając wniosek świadczeniobiorca oświadcza m.in. że gospodarstwo domowe ma trudną sytuację materialną. "Zakup bardzo drogich odbiorników cyfrowych, bez wyraźnego uzasadnienia (np. wynikającego z potrzeb zdrowotnych) może zostać w świetle prawa uznany za nadużycie" - podkreślono.

Dodano, że wniosek o dofinansowanie można złożyć za pośrednictwem formularza online na platformie gov.pl oraz w tradycyjnej formie papierowej w placówkach Poczty Polskiej.

Zaplanowana na ten rok przez Komisję Europejską zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, polegająca na zamianie dotychczasowego systemu DVB-T/MPEG-4 na DVB-T2/HEVC, jest związana z uwolnieniem częstotliwości z zakresu 700 MHz na potrzeby sieci telefonii komórkowej. Nowy standard telewizji naziemnej umożliwi także dostęp do większej liczby bezpłatnych programów telewizyjnych oraz poprawę jakości obrazu i dźwięku.