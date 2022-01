Ponad 102 tys. odbiorców zyska dostęp do internetu dzięki światłowodom Taurona

W drugiej połowie 2022 r. ponad 102 tys. gospodarstw domowych w woj. małopolskim, śląskim i dolnośląskim, położonych dotąd na obszarach internetowych "białych plam", zyska dostęp do sieci dzięki światłowodom firmy Tauron. W zasięgu nowej sieci jest 43 proc. planowanych do podłączenia domów.

W 2018 r. Tauron dostał dofinansowanie na rozbudowę sieci światłowodowej na siedmiu obszarach w południowej Polsce - to część Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, którego celem jest likwidacja wykluczenia cyfrowego i "białych plam", czyli miejsc bez dostępu do internetu. We wtorek Tauron poinformował o zawansowaniu projektu, realizowanego w 132 gminach trzech województw południowej Polski.

"Do końca 2021 roku Tauron wybudował 4705 km sieci światłowodowej, co stanowi 84 proc. zaplanowanej inwestycji, oraz wszystkie 171 węzły optyczne. Pozwala to objąć zasięgiem 43 proc. budynków planowanych do podłączenia w ramach projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC)" - podała spółka w komunikacie.

"W drugiej połowie 2022 r. sfinalizowane zostaną projekty POPC w kolejnych obszarach konkursowych i ostatecznie liczba przyłączy telekomunikacyjnych gotowych do świadczenia usług w +białych plamach+ (lokalizacje wskazane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa) przekroczy 102 tysiące" - poinformowała Grupa.

Do końca ub. roku Tauron opublikował wykaz ponad 21 tys. adresów gospodarstw domowych gotowych do podłączenia. Firma zawarła też 38 ramowych umów z operatorami telekomunikacyjnymi, z których 10 rozpoczęło już świadczenie usług. Odbiorcy mają dostęp do szerokopasmowego internetu o prędkości co najmniej 100 Mb/s.

"Rok 2022 dla spółki Tauron Obsługa Klienta jest przełomowy. Musimy zakończyć inwestycje realizowane w ramach projektów POPC we wszystkich siedmiu obszarach konkursowych. Zwieńczeniem inwestycji będzie publikacja wykazu wszystkich gotowych adresów w zasięgu sieci oraz wybudowanie przyłączy abonenckich dla tysięcy oczekujących gospodarstw domowych" - poinformował, cytowany we wtorkowym komunikacie, wiceprezes spółki Leszek Chwalik.