Ponad 11 tys. osób skorzystało z tymczasowego prawa jazdy w mObywatelu

Już ponad 11 tysięcy młodych ludzi skorzystało z tymczasowego prawa jazdy w mObywatelu - poinformował minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Szef MC zapowiedział, że we wrześniu ruszy kampania promująca możliwości aplikacji.

"Już ponad 11 tysięcy młodych ludzi skorzystało z Tymczasowego Prawa Jazdy w mObywatelu. Pozdrawiamy z planu filmowego @CYFRA_GOV_PL - już we wrześniu ruszamy z kampanią promującą możliwości aplikacji" - napisał w weekend na Twitterze Cieszyński.

Tymczasowe prawo jazdy to dokument cyfrowy, który umożliwia kierowcom jazdę zaraz po egzaminie do czasu odebrania plastikowego dokumentu. Nowa usługa zaczęła być wprowadzana do mObywatela w pierwszej połowie sierpnia.

Dokument jest ważny 30 dni od zaliczenia egzaminu. Daje możliwość kierowania pojazdami dla kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T. Jest zatem przeznaczony dla początkujących kierowców, a także dla tych, którzy poszerzyli swoje uprawnienia.

Po zdaniu egzaminu państwowego w WORD egzaminator wprowadza informacje o wyniku do Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK). Następnie dane przesyłane są do Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK). Na końcu aplikacja mObywatel powiadamia użytkownika, że cyfrowy dokument jest gotowy do pobrania.

Od 14 lipca, gdy weszła w życie ustawa o mObywatelu, działa nowa wersja aplikacji. W mObywatelu 2.0 pojawiają się kolejne funkcje i usługi. Jedną z nich jest dokument tożsamości - mDowód. Można się nim posługiwać na terenie całego kraju. Wyjątkiem jest wyjazd za granicę i wnioskowanie o tradycyjny dowód osobisty. Do 31 sierpnia nie skorzystamy też z niego w banku. mDowód ma inną datę ważności i wydania oraz numer i serię niż tzw. plastikowy dowód. Jest dostępny wyłącznie w ramach aplikacji.