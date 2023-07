Ponad 136 milionów złotych na innowacje w żywieniu. Poznaj projekty wybrane przez NCBR

NCBR ogłosiło wyniki pierwszego konkursu w ramach Programu rządowego NUTRITECH. W wyniku oceny merytorycznej 30 projektów zostało rekomendowanych do dofinansowania na kwotę ponad 136 milionów złotych. Przekonaj się, które z nich oceniono najwyżej.

Program NUTRITECH przewiduje wdrożenie opracowanych przez innowatorów rozwiązań, które pomogą m.in. zmniejszyć ryzyko występowania przewlekłych chorób zależnych od diety.

Przedsiębiorcy i naukowcy złożyli tak obiecujące projekty, że znacznie zwiększono budżet konkursu.

Jeszcze w tym roku NCBR planuje ogłoszenie drugiego konkursu w programie NUTRITECH.

Traktowanie żywienia człowieka jako ważnego tematu podlegającego badaniom i eksperymentom naukowym nikogo już dziś nie dziwi. Studia z zakresu dietetyki, technologii żywności i żywienia to popularne kierunki na wielu uczelniach wyższych w Polsce i na świecie.

Czy jemy zdrowo? Większości z nas wciąż brakuje na ten temat odpowiedniej wiedzy, a nawyki żywieniowe Polaków wymagają zmiany.

"Aż 65 proc. polskich pracowników uważa, że odżywia się zdrowo. W rzeczywistości jednak tak nie jest, gdyż przeprowadzona w badaniu analiza częstotliwości spożycia konkretnych kategorii produktów wykazała, że dieta 77 proc. pracujących Polaków ma niskie natężenie cech prozdrowotnych" - czytamy w ubiegłorocznym raporcie firm Dailyfruits sporządzonym we współpracy z łódzkim Instytutem Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera.

NCBR z programem badawczym NUTRITECH wpisuje się w światowy trend

Program rządowy "NUTRITECH - żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu" zakłada wdrożenie opracowanych rozwiązań, takich jak produkty prozdrowotne, plany żywieniowe, procesy, technologie i usługi towarzyszące, które pomogą zmniejszyć ryzyko występowania przewlekłych chorób niezakaźnych, w tym chorób zależnych od diety. Opracowane w wyniku programu rozwiązania służyć zatem mają prawidłowemu żywieniu i powinno je cechować znaczenie profilaktyczne. Druga grupa rozwiązań - w postaci diet spersonalizowanych, produktów prozdrowotnych, narzędzi wspomagających oraz usług - będzie skierowana do osób już zmagających się z takimi chorobami. Trzecim celem cząstkowym programu jest zainspirowanie rynku do stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w procesie produkcji i dystrybucji żywności prozdrowotnej.

NCBR chce poszerzyć wiedzę o prawidłowym żywieniu w kontekście leczenia chorób zależnych od diety i pozyskać praktyczne rozwiązania

Zakres tematyczny ogłoszonego przez NCBR pierwszego konkursu NUTRITECH był szeroki. Dotyczył takich zagadnień, jak: nutrigenomika i biomedycyna jako narzędzia wspierające walkę z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi, m.in. chorobami dietozależnymi, żywność w leczeniu i zapobieganiu chorobom oraz aspekty technologiczne i gospodarcze prawidłowego żywienia. Ze wszystkich obszarów tematycznych wykluczone były natomiast badania nad opracowaniem i stosowaniem suplementów diety.

- W pierwszym konkursie NUTRITECH do NCBR wpłynęło 131 wniosków o dofinansowanie innowacyjnych projektów. W wyniku oceny merytorycznej rekomendowaliśmy do dofinansowania 30 z nich. Co więcej, ze względu na wysoką jakość zgłoszonych projektów i istotność działań w nich przewidzianych, postanowiliśmy zwiększyć środki na dofinansowanie projektów w konkursie – z pierwotnie przewidzianego budżetu 100 milionów złotych, na ponad 136 milionów złotych – powiedział dr Jacek Orzeł, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Nad czym będą pracować innowatorzy w ramach konkursu NUTRITECH?

Najwyższą ocenę ekspertów otrzymał projekt "Napój witaminowy wzbogacony o związki pochodzenia naturalnego o naukowo potwierdzonej skuteczności wspomagający leczenie zespołu jelita drażliwego". Zgłosiło go konsorcjum w składzie: Medicofarma Spółka Akcyjna, Medicofarma Biotech Spółka Akcyjna oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Na szczycie listy rankingowej uplasowały się także takie projekty, jak:

• "Opracowanie innowacyjnych płatków śniadaniowych o średnim indeksie i ładunku glikemicznym, z dodatkiem skrobi opornej RS";

• "Opracowanie funkcjonalnych, wysokobiałkowych past warzywnych przełomem na rynku żywności dedykowanej osobom zagrożonym chorobami dietozależnymi i stanami zapalnymi organizmu";

• "Opracowanie innowacyjnych, owocowo-warzywnych produktów prozdrowotnych z kategorii musy, wzbogaconych w składniki bioaktywne o właściwościach antyoksydacyjnych i wspierających mikrobiom";

• "Opracowanie innowacyjnego prozdrowotnego preparatu polisacharydowego zawierającego łatwo przyswajalne białka na bazie ekstraktu z alg morskich wraz z technologią jego produkcji".

Przyznane przez NCBR dofinansowanie można będzie przeznaczyć realizację projektów, które mogą obejmować: badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe (są one obowiązkowe), a także prace przedwdrożeniowe – czyli działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce.

Głównym celem programu NUTRITECH jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030 poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Dobra wiadomość dla innowatorów jest taka, że jeszcze w tym roku NCBR ogłosi kolejny konkurs w programie NUTRITECH.

Więcej informacji na temat projektów rekomendowanych do dofinansowania w I konkursie NUTRITECH znajduje się na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju