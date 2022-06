Ponad 17 mln zł zasili start-upy z Polski Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozstrzygnęła pierwszą rundę konkursu nr 1/2021 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” finansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Polska Wschodnia (PO PW). Do dofinansowania wybrano 18 projektów o wartości niemal 17,3 mln zł.

Konkurs „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” ma na celu, jak wyjaśnia PARP, sfinansowanie rozwoju działalności biznesowej startupów gotowych do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach wybranej platformy startowej.

Konkurs dla pięciu województw

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców z woj. podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 mln zł.

Nabór do 1. rundy konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” był prowadzony od 4 stycznia do 17 lutego 2022 r. Złożono 36 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 34,28 mln zł. Rekomendację wsparcia od PARP otrzymała połowa z nich: do 18 startupów trafi łącznie 17,3 mln zł.

Agencja poinformowała, że spośród wybranych projektów najwięcej dotyczyło branży IT, budownictwa i lotnictwa.

Automat paczkowy dla dronów

Dofinansowanie otrzyma m.in., jak podała PARP, mobilna aplikacja turystyczna w formie gry miejskiej pozwalająca w innowacyjny sposób poznać zmiany wyglądu miejsc historycznych w czasie, automat paczkowy dla dronów oraz szkoleniowe urządzenie symulacji lotu z systemem ruchu kabiny.

PARP podała, że do 9 czerwca 2022, do godz. 16.00 trwa jeszcze nabór w ramach ostatniej rundy konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”. Łączna pula środków w tym konkursie wynosi 50 mln zł.

Start-upy mogą przeznaczyć dofinansowanie m.in. na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego, wynagrodzenie pracy personelu projektu, zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych.