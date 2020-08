Ponad 20 GB danych Intela, w tym kod źródłowy, znaleziono w internecie

Ponad 20 gigabajtów danych należących do firmy Intel, w tym kod źródłowy, specyfikacje techniczne i inne poufne dokumenty, znaleziono w niezabezpieczonym repozytorium w internecie. Firma twierdzi, że informacje te pochodzą z centrum projektowo-badawczego Intela.

Serwis Ars Technica w piątek informuje, że niektóre z dokumentów, jakie znaleziono niezabezpieczone w internecie, objęto klauzulą tajności w maju tego roku - można zatem założyć, że zbiór zawiera bardzo świeże dane.

Dane, które należą do Intela, według serwisu można było pobierać z publicznie dostępnych torrentów. Według rzeczniczki firmy, to przede wszystkim informacje, jakie Intel przekazuje partnerom i klientom pod klauzulami poufności. Jak podkreśliła, firma nie wierzy, jakoby dane zostały uzyskane w wyniku włamania do struktur Intela - jednocześnie w sprawie wciąż trwa dochodzenie, które ma wyjaśnić, jak nowe dane zostały ujawnione i czy w wyniku zdarzenia ucierpiało bezpieczeństwo prywatnych informacji dotyczących klientów bądź danych osobowych.

Informacje o danych z Intela po raz pierwszy opublikowane w sieci przez inżyniera oprogramowania ze Szwajcarii - Tilliego Kottmanna, który poinformował, iż otrzymał je od źródła, mającego stać za włamaniem do struktur firmy, do którego doszło wcześniej w tym roku.