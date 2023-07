Ponad 5 mld zł na światłowodowe inwestycje. Spółka ma finansowanie

Spółka Polski Światłowód Otwarty (PŚO) zapowiada modernizację i rozbudowę swojej sieci światłowodowej. Wartość planowanych inwestycji to ponad 5,1 mld zł.

Spółka Polski Światłowód Otwarty (PŚO) uruchomiła nowe finansowanie przeznaczone na modernizację obecnej sieci HFC (Hybrid Fibre-Coaxial - hybrydowa sieć internetowa, wykorzystująca przewody światłowodowe oraz telewizyjne) do standardu FTTH (fiber-to-the-home, czyli światłowód do domu) oraz dalszą rozbudowę sieci światłowodowej, tak by docelowo objąć swoim zasięgiem ponad 6 mln gospodarstw domowych w Polsce. Spółka deklaruje, że obecnie obejmuje swoim zasięgiem ponad 3,7 miliona gospodarstw domowych.

Finansowanie, w łącznej wysokości 5,12 mld zł, składa się z kredytów terminowych oraz kredytu odnawialnego, udzielonych spółce na warunkach rynkowych przez grupę polskich i międzynarodowych banków oraz przez Europejski Bank Inwestycyjny.

Bankami zaangażowanymi w finansowanie są BNP Paribas Bank Polska, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Crédit Agricole Bank Polska, KfW IPEX-Bank GmbH, Santander Bank Polska, Société Générale oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Polska Kasa Opieki oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski.

Okres dostępności finansowania został ustalony na 7 lat. Kancelaria Norton Rose Fulbright pełniła rolę doradcy prawnego PŚO, natomiast kancelaria Allen & Overy doradzała bankom.

Udziałowcami Polskiego Światłowodu Otwartego – z równymi udziałami na poziomie 50 proc. są InfraVia Capital Partners, firma private equity specjalizująca się w inwestycjach infrastrukturalnych i technologicznych, zarządzająca aktywami o wartości ponad 10 mld euro oraz Grupa Play.