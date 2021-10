POPiHN: w Polsce przybyło stacji paliw i ładowarek do samochodów elektrycznych

Liczba stacji paliw w Polsce wzrosła na koniec września tego roku do 7824 obiektów z 7772 odnotowanych na koniec czerwca, a ładowarek do elektrycznych aut do 1675 z 1521 - wynika z danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) i Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

Na koniec ubiegłego roku w Polsce było 7739 stacji paliw i 1364 ładowarki.

Z danych POPiHN wynika, że największą liczbą stacji paliw dysponują operatorzy niezależni. Takich stacji było na koniec września tego roku 3763. Z logo PKN Orlen działało w Polsce 1800 stacji, koncerny zagraniczne sprzedawały paliwo na 1569 obiektach, Grupa Lotos miała 516 stacji, a stacji przy sieciach sklepowych było 176.

Jak podała POPiHN, prawie 30 proc. rynku stacji paliw kontrolują krajowe koncerny, prawie 32 proc. należy do niezależnych operatorów, 20,1 proc. do zagranicznych koncernów, 16,4 proc. do sieci operatorów niezależnych działających pod wspólnym logo, a 2,2 proc. kontrolują hipermarkety.

POPiHN i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, spośród 1675 działających w Polsce ładowarek tak zwanych szybkich było 516, z czego 138 znajdowało się na stacjach paliw. Z kolei tzw. wolnych ładowarek było 1159 sztuk, z czego 59 na stacjach paliw.