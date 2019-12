Popularny komunikator wykorzystywany jako narzędzie szpiegujące

Popularna w Zjednoczonych Emiratach Arabskich aplikacja ToTok do komunikowania się z rodziną i przyjaciółmi jest wykorzystywana przez rząd do śledzenia użytkowników – podał dziennik "New York Times".

"NYT" tłumaczy, że rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich wykorzystuje ToToka do śledzenia rozmów, lokalizacji, zdjęć i innych danych osób, które instalują aplikację na swoich telefonach. Dziennikarzom gazety udało się pozyskać te informacje dzięki własnemu śledztwu i doniesieniom amerykańskich urzędników.

Jak zauważyła agencja Associated Press, ZEA od dawna blokują inne komunikatory, w tym aplikację FaceTime od Apple'a, WhatsAppa należącego do Facebooka. Lokalne media przedstawiają ToToka jako alternatywne rozwiązanie dla obcokrajowców żyjących w ZEA i chcących komunikować się z przyjaciółmi i rodziną za darmo.

Według "NYT" komunikator został wprowadzony na rynek kilka miesięcy temu i dotychczas pobrały go miliony użytkowników. Podobnie jak wiele innych aplikacji, ToTok prosi użytkowników o dostęp do lokalizacji, rzekomo w celu informowania o dokładnej prognozie pogody, oraz do kontaktów zapisanych na urządzeniu, zapewniając, że chce pomóc połączyć użytkownika ze znajomymi. Ponadto aplikacja chce uzyskać dostęp do mikrofonu, kamery, kalendarza i innych danych gromadzonych na telefonie.

Według specjalisty ds. bezpieczeństwa Patricka Wardle'go, który miał analizować ToToka na potrzeby dziennika, aplikacja działająca jako komunikator to "genialne" rozwiązanie jeśliby stosować je jako narzędzie szpiegujące. Nie wymaga ono bowiem wykorzystywania luk w bezpieczeństwie systemu czy złośliwego oprogramowania. Aplikacja jest w stanie zgromadzić bardzo dużo danych wyłącznie za pośrednictwem zwykłych funkcji.

Jak utrzymuje "NYT", na postawie analizy technicznej i wywiadów z ekspertami ds. bezpieczeństwa można wywnioskować, że właściciel ToToka, firma Breej Holding, najprawdopodobniej jest powiązana z firmą DarkMatter zajmującą się cyberbezpieczeństwem ZEA i mającą bliskie powiązania z rządem tego kraju.