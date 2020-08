Porozmawiajmy o trendach przeszłości podczas European Tech & Start-up Days

Misją kongresu jest wyznaczać trendy. Pokazywać przyszłość biznesową - wyjaśnia Wojciech Kuśpik, prezes PTWP, inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Po raz piąty swoją wizję świata przyszłości prezentować będą start-upy. A patrząc na wyzwania, jakie stawia przed nami współczesny świat, ich punkt widzenia jest wyjątkowo ważny.



- Każdy, kto zaczyna nowy biznes, szuka rynku, kontrahentów, dużych odbiorców. Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego ma miejsce spotkanie tych, którzy zaczynają, z tym dużym biznesem. Dyskusja miedzy dojrzałym biznesem, a tym, kto zaczyna, to inspiracja. Podczas Kongresu następuje to zderzenie, z którego często powstają nowe projekty i współprace - kontynuuje.

Start-upy w czasach pandemii

Sam feedback to jedna strona zysku, jakie niesie ze sobą udział w ETSD. Kolejną jest niewątpliwie możliwość udziału w strefach networkingowych i panelach realizowanych w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.- Warto wiedzieć, kto na takiej imprezie będzie, poczytać notki biograficzne, zobaczyć zdjęcia. Warto czasem przyjąć sobie jako cel porozmawianie i nawiązanie z dwoma-trzema osobami znajomości - dodaje Majchrzak. - Wystąpienia osób, które odniosły sukces, to zawsze jest wartościowa rzecz. Dobrze jest przejrzeć agendę pod kątem tych wystąpień, na których nam zależy.Spotkanie w Katowicach w tym roku jest wyjątkowo istotne z jeszcze jednego powodu. Pandemia koronawirusa wstrząsnęła nie tylko światem doświadczonego biznesu. Koronawirus postawił w nieznanej dotąd sytuacji także start-upy. Młode, innowacyjne firmy muszą dziś radzić sobie z niepewnością możliwości pozyskiwania finansowania w ciągu najbliższych miesięcy, a może nawet lat.Ponadto w działaniu młodych firm nie pomaga pewien panujący stereotyp.- Panuje przekonanie, że start-upowiec to przedsiębiorca freestylowiec. Ulepiony z trochę lepszej gliny, któremu więcej wolno. Otóż nie! Odpowiedzialność kodeksowa, która wiąże się z prowadzeniem poważnego biznesu, odpowiedzialność wobec partnerów i przede wszystkim pracowników jest niezmienna. Nieważne, czy jesteśmy start-uperem, czy małym przedsiębiorcą - wyjaśnia Jarosław Sroka, członek zarządu Kulczyk Investments.W odnalezieniu się na rynku start-upom pomaga m.in. inicjatywa InCredibles, której partnerem jest European Tech and Start-up Days. Europejski Kongres Gospodarczy zaplanowano tradycyjnie w Katowicach, od 2 do 4 września ( European Tech and Start-up Days odbędzie się 3 i 4 września).