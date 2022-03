Portal Dija Biznes uruchomił stronę dla obywateli Ukrainy w Polsce

Ukraiński portal Dija Biznes uruchomił specjalną stronę internetową dla Ukraińców, którzy wyjechali do Polski; zawiera ona różnego rodzaju przydatne informacje i linki - poinformowało w sobotę ministerstwo cyfryzacji Ukrainy.

Strona nosi nazwę: "Pomoc obywatelom Ukrainy w Polsce" i działa pod adresem: https://business.diia.gov.ua/poland-assistance

Można na niej znaleźć m.in. informacje o wolnych miejscach pracy, numer informacyjnej linii telefonicznej, porady na temat dokumentów potwierdzających legalny pobyt, a także informacje z zakresu działalności gospodarczej.

Na stronie znajduje się m.in. link do działającego w Polsce portalu służb zatrudnienia Zielona Linia, na którym również znajdują się informacje dla obywateli Ukrainy.

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) poinformowało w sobotę, że już ponad 3,3 mln osób uciekło przed wojną z Ukrainy od czasu rosyjskiej inwazji na ten kraj. UNHCR informowało także, że sześciu na 10 uciekających z Ukrainy udaje się do Polski, gdzie jak podaje instytucja, znalazło się już ponad 2 mln uchodźców. Ukraińcy uciekają również do innych sąsiednich państw - na Słowację, Węgry, do Rumunii i Mołdawii.