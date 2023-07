Portal wojskowy: na smartfonach Ukraińców przebywających w Rosji instalowane jest oprogramowanie szpiegujące

Rosyjskie służby specjalne potajemnie instalują oprogramowanie szpiegujące na smartfonach obywateli Ukrainy, którzy przekraczają granicę z Rosją; program ten umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem, a także dostęp do lokalizacji i plików użytkownika - ostrzegł w czwartek portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, prowadzony przez ukraińską armię.

Przypadki instalacji tego oprogramowania odnotowano również na smartfonach naszych obywateli, którzy wjechali do Rosji z krajów Unii Europejskiej - dodano w komunikacie rządowego serwisu.

W rosyjskiej niewoli prawdopodobnie przebywa ponad 25 tys. cywilów z Ukrainy. Jeśli nie zostanie wypracowany międzynarodowy mechanizm na rzecz uwolnienia tych osób, powroty naszych obywateli do ojczyzny mogą trwać nawet kilkadziesiąt lat. Dotychczas udało nam się sprowadzić do kraju 2576 osób więzionych w Rosji, lecz tylko 144 spośród nich to cywile - oznajmił 7 lipca ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec.

Według naszych danych, około 86-88 proc. Ukraińców, którzy przeszli przez rosyjskie areszty, doznało tam tortur - informował wówczas przedstawiciel władz w Kijowie.