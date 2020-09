Portland zakazuje korzystania z biometrii w miejscach publicznych

Rada miasta Portland przegłosowała zakaz wykorzystywania technologii rozpoznawania twarzy w miejscach publicznych, jak parki czy urzędy. Nowe regulacje obowiązywać będą zarówno agencje publiczne, w tym policję, jak i prywatnych przedsiębiorców np. właścicieli restauracji.

Radni z Portland przegłosowali dwa osobne zakazy odnośnie korzystania z technologii biometrycznych w miejscach publicznych. Pierwszy, który zaczął obowiązywać natychmiast po głosowaniu, dotyczy stosowania rozpoznawania twarzy w urzędach miejskich, w tym w komendzie policji w Portland. Drugi, który wejdzie w życie w styczniu przyszłego roku, nakłada zakaz stosowania biometrii przez prywatne firmy, jak banki czy restauracje. Jedynym wyjątkiem pozostały szkoły publiczne w Portland - te, decyzją radnych, będą mogły stosować technologie biometryczne. Zakaz obejmuje natomiast szkoły prywatne.

Pierwotnie, miejscy radni w porozumieniu z amerykańskim Urzędem Celnym i Ochrony Granic, przegłosować mieli poprawkę umożliwiającą gromadzenie przez służby danych biometrycznych osób podróżujących z portu lotniczego w Portland, jednak i te zapisy zostały ostatecznie odrzucone.

W praktyce oznacza to, że w Portland stosowanie technologii identyfikacyjnych zakazane będzie m.in. w urzędach, sklepach, bankach, restauracjach, dworcach, gabinetach lekarskich, noclegowniach dla bezdomnych czy domach opieki. Jeśli zakaz ten zostanie złamany, osoby poszkodowane będą miały pełne prawo pozwać zarówno firmy, jak i instytucje rządowe i domagać się od nich zadośćuczynienia. Zgodnie z nowymi regulacjami, każda instytucja zobowiązana będzie przedstawić raport potwierdzający, że nie korzysta z zabronionych technologii.

Portland to kolejne miasto w USA, które postanowiło zakazać biometrii. Wcześniej zakaz wykorzystywania technologii rozpoznawania twarzy przez służby bezpieczeństwa wprowadziły m.in. Oakland i San Francisco, w stanie Kalifornia oraz Somerville w stanie Massachusetts. W stanie Illinois firmy które chcą gromadzić dane biometryczne, w tym zdjęcia twarzy klientów, muszą najpierw uzyskać na to ich zgodę. Z kolei Nowy Jork wstrzymał stosowanie biometrii w szkołach do 2022.

Ostatnie badania wykazały, że technologie rozpoznawania twarzy są często zawodne, zwłaszcza jeśli chodzi o identyfikowanie osób o innym kolorze skóry niż biały. Z tego też powodu część firm technologicznych, w tym Amazon, IBM i Microsoft, postanowiło wstrzymać sprzedaż technologii służbom bezpieczeństwa, w tym policji.