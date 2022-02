Portugalia: paraliż bankomatów i terminali płatniczych w całym kraju; możliwy cyberatak

W Portugalii doszło w piątek wieczorem do poważnego paraliżu bankomatów oraz terminali płatniczych. Poszkodowani - to tysiące klientów robiących zakupy przed weekendem. Niewykluczone, że mogło dojść do cyberataku.

W wielu miejscach nie można pobrać pieniędzy z bankomatów albo zapłacić za usługę kartą płatniczą. Spowodowało to chaos w centrach handlowych oraz w sklepach, gdzie wielu klientów rezygnuje ze zrobienia zakupów.

"Musiałam pozostawić znaczną część zakupów przy kasie, ponieważ nie miałam wystarczającej gotówki, aby pokryć ich koszt. Pracownicy sklepu przekazali informację, że bez gotówki żadnemu z klientów nie uda się zrobić zakupów" - powiedziała PAP Henriqueta Sena, klientka supermarketu na lizbońskim osiedlu Laranjeiras.

W piątek wieczorem panuje też chaos w wielu portugalskich placówkach gastronomicznych oraz na stacjach paliw, gdzie klientom nie udaje się zapłacić kartami kredytowymi, ani pobrać gotówki.

W wieczornym komunikacie odpowiedzialna za usługi sieci bankomatów spółka SIBS poinformowała, że awaria pojawiła się w skali ogólnokrajowej, a pracownicy tej firmy próbują już naprawić uszkodzenie systemu.

Część portugalskich komentatorów wskazuje, że bezprecedensowa awaria sieci bankomatów i terminali płatniczych może mieć związek z cyberatakiem. Przypominają, że przed tygodniem ofiarą hakerów padła licząca 5 mln klientów sieć telefonii komórkowej Vodafone Portugal. Skutki tego ataku, podczas którego nastąpiło też wstrzymanie usług telekomunikacyjnych służb ratowniczych, odczuwane były przez kilka dni.

Prof. Jose Tribolet z Wyższego Instytutu Technicznego (IST) w Lizbonie powiedział na łamach tygodnika "Expresso", że za atakiem na Vodafone Portugal stała prawdopodobnie Rosja.

Z Lizbony Marcin Zatyka