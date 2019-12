Posty o e-papierosach na Instagramie zablokowane przez brytyjski urząd

Posty czterech producentów e-papierosów na platformie społecznościowej Instagram zostały zablokowane przez brytyjski urząd określający standardy reklamy ASA - podał serwis BBC. Na opublikowanych zdjęciach znane osoby prezentowały e-papierosy.

Zablokowane przez urząd ds. standardów reklamy (ASA, ang. Advertising Standards Authority) to posty, na których znane osoby z branży modowej i muzycznej, w tym piosenkarka Lily Allen, prezentowały produkty British American Tobacco (BAT), Ama Vape, Attitude Vapes i Global Vaping Group.

Jak zauważyło BBC, reklama elektronicznych produktów do palenia jest w mediach społecznościowych zabroniona. Jedna z grup, które złożyły skargę, stwierdziła, że decyzja urzędu to "ogromny krok naprzód".

"Chociaż orzeczenie ASA to świetna wiadomość, konieczna jest pilna zmiana polityki na Facebooku, Instagramie i Twitterze, aby uniemożliwić BAT i innym firmom tytoniowym korzystanie z mediów społecznościowych w celu reklamowania swoich szkodliwych produktów wśród młodych ludzi na całym świecie" - podkreślono w oświadczeniu amerykańskiej organizacji non-profit Campaign for Tobacco-Free Kids.

Skargę poparły brytyjska grupa antynikotynowa Action on Smoking and Health (Ash) oraz wspierana przez fundację Bloomberg Philanthropies organizacja Stopping Tobacco Organations and Products (Stop).

Firmy zostały oskarżone o promowanie e-papierosów zawierających nikotynę z udziałem osób, które wydawały się mieć mniej niż 25 lat, a taka reklama również jest niezgodna z prawem - podał serwis.

W odpowiedzi BAT podkreślił, że komunikacja w internecie ma na celu przekazywanie faktycznych informacji o produktach, ale stanowi bezpośredniej ani pośredniej ich promocji.

Prezes Ash Deborah Arnott podkreśliła jednak, że "Prawo zawsze jasno mówiło, że wszelkie reklamy e-papierosów w internecie są niedozwolone". Według Arnott linia obrony BAT, twierdzącego, że w mediach społecznościowych prowadziło jedynie komunikację informacyjną, nie ma podstaw, a postawa firmy jest nieodpowiedzialna i niezgodna z prawem.

ASA orzekło, że posty wszystkich czterech firm promujące e-papierosy zawierające nikotynę "nie powinny być publikowane na Instagramie w przyszłości", chyba że nie będą widoczne dla osób poniżej 18 roku życia. Ponadto osoby promujące tego rodzaju produkty powinny mieć ukończone 25 lat.

Jak zauważyło BBC, rzecznik Instagrama zapewnił, że platforma również zaktualizowała swoją politykę i nie będzie w przyszłości pozwalać na płatne promocje urządzeń do wapowania ani wyrobów tytoniowych w aplikacji.