Potencjał w chmurze. Zapraszamy na debatę o cloud computingu podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego

W czasach zdominowanych przez pandemię COVID-19 w dziedzinie technologii cyfrowych szczególnego znaczenia nabrała chmura obliczeniowa. W warunkach domowej izolacji, zdalnej pracy i zdalnej edukacji nagle o wiele bardziej jasne stało się, że zarządzanie danymi w chmurze pozwala działać szybciej i bardziej elastycznie.

- Potencjał ulokowany jest głównie w małych i średnich przedsiębiorstwach. Tam najszybciej, najbardziej efektywnie można uzyskać z perspektywy klienta, z perspektywy przedsiębiorcy wartość dodaną. To wymaga jednak dużego procesu edukacyjnego - ocenił w rozmowie z WNP.PL Włodzimierz Miśta, Infor Segment Director w firmie S&T, która jest jednym z największych integratorów IT w Europie Środkowo-Wschodniej.W opinii Włodzimierza Miśty pomocne może być tu korzystanie z usług firm doradczych, które pomogą firmom odpowiedzieć na wiele pytań i wątpliwości.Włodzimierz Miśta weźmie udział w dyskusji poświęconej chmurze na tegorocznym Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach . W sesji „Czas chmury” oprócz niego wysłuchać będzie można także Tomasza Garbowskiego, członka zarządu ds. IT i projektów w grupie Lux Med, Justynę Orłowską, pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, szefowej Centrum GovTech, Krzysztofa Radziwona, partner zajmującego się sektorem digital transformation w firmie doradczej KPMG oraz Sławomira Soszyńskiego, wiceprezesa ING Banku Śląskiego.Sesja „Czas chmury” zostanie zorganizowana 20 września o godzinie 16.30 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Rejestracja na Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach jest prowadzona na jego stronie internetowej