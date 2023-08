Potentaci technologii komórkowych wymienią się licencjami

Giganci w technologiach mobilnych - Huawei i Ericsson - zobowiązali się do udostępniania patentów.

Umowa dotyczy takich standardów, jak 3GPP, ITU, IEEE oraz IETF, obejmujących technologie komórkowe 3G, 4G i 5G. Umowa dotyczy sprzedaży infrastruktury sieciowej oraz urządzeń konsumenckich obu firm.

- Cieszymy się z zawarcia długoterminowej, globalnej umowy o wzajemnym licencjonowaniu z firmą Ericsson. Jako główni dostawcy patentów niezbędnych dla spełnienia norm w dziedzinie komunikacji mobilnej, obie firmy rozpoznają wartość posiadanej przez siebie własności intelektualnej. Ta umowa tworzy silniejsze otoczenie patentowe, stanowiąc wyraz zaangażowania obu stron w poszanowanie oraz ochronę własności intelektualnej - powiedział Alan Fan, wiceprezes i szef działu praw własności intelektualnej w Huawei.

Przez ostatnie 20 lat Huawei miał znaczącą rolę w tworzeniu głównych standardów ICT, obejmujących m.in. komunikację komórkową, technologie Wi-Fi oraz kodeki multimedialne. W 2022 r. firma zajęła czołowe miejsce w rankingu Europejskiego Urzędu Patentowego pod względem liczby zgłoszonych wniosków patentowych, składając aż 4505 wniosków.

Huawei jest zarówno posiadaczem, jak i podmiotem wdrażającym SEP i dąży do przyjęcia zrównoważonego podejścia do licencjonowania. Podpisując tę umowę, zarówno daje, jak i otrzymuje dostęp do kluczowych technologii. Fan zaznaczył, że umowa jest wynikiem intensywnych dyskusji, które zapewniły sprawiedliwą obsługę interesów zarówno posiadaczy patentów, jak i podmiotów wdrażających.