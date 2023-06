Potentat informatyczny zwiększa przychody. Sprawdziliśmy, co za tym stoi

O wyzwaniach polskiego i globalnego środowiska biznesowego stojących przed gigantem branży informatycznej WNP.PL rozmawia z Karoliną Rzońcą-Bajorek, wiceprezes do spraw finansowych Asseco Poland.

Polska grupa informatyczna Asseco Poland w pierwszym kwartale 2023 roku miała skonsolidowane przychody netto na poziomie 4,33 miliarda złotych. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 108,1 miliona złotych. O podstawy tych wyników WNP.PL zapytało Karolinę Rzońcę-Bajorek, wiceprezes do spraw finansowych Asseco Poland.

Asseco skorzystało na tarczy solidarnościowej, wprowadzając swoje rozwiązania bilingowe

Co stoi za dobrymi wynikami Asseco w Polsce?

- Myślę, że silna dywersyfikacja sektorowa i fakt, że tak naprawdę każdy z segmentów jest jeszcze wewnętrznie zdywersyfikowany. Tym samym tam, gdzie w zeszłym roku było trochę gorzej, w tym te segmenty mają się lepiej.

Natomiast ogólnie jak popatrzymy na wymiar globalny i to, co się dzieje w Polsce, to nadal mamy bardzo silną pozycję na rynku publicznym. W pierwszym kwartale tego roku bardzo dobre wyniki odnotowaliśmy w obszarze zdrowia, który miał przyzwoity zeszły rok, ale ten kwartał wygląda po prostu wyjątkowo dobrze.

Po trudniejszym roku 2021 i stabilnym 2022 odnotowaliśmy również dobre wyniki w bankowości i finansach. W niektórych sektorach następują zmiany regulacyjne, co sprawia, że mamy dużo pracy i nasze wyniki sprzedażowe w obszarze przedsiębiorstw są znakomite. Przykładowo w energetyce, gdzie jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o software billingowy, pojawiła się tarcza solidarnościowa, co oznacza dla nas dodatkowe projekty.

Porozmawiajmy o działaniach międzynarodowych. W jakim kierunku zmierza państwa ekspansja? Jakie są najbardziej perspektywiczne kierunki?

- Myślę, że jeśli chodzi o rynki międzynarodowe, to w ujęciu sektorowym na pewno skupiamy się na segmencie przedsiębiorstw i rozwiązań ERP (Enterprise Resources Planning - oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem - red.), tam widzimy duży potencjał. Zarówno Polska w wydaniu Asseco Business Solutions, jak i nasze spółki w Niemczech, na Słowacji czy w Czechach odnotowują bardzo obiecujące wyniki i widzimy tutaj ogromny potencjał.

W ujęciu grupowym na pewno warto też zwrócić uwagę na Asseco South Eastern Europe i rozwiązania płatnicze. Akurat na pierwszy kwartał tego roku miała wpływ sytuacja w Turcji, co sprawia, że mamy do czynienia z lekką zadyszką.

Patrząc globalnie i długoterminowo, w paymencie potencjał jest bardzo duży, co pokazała pandemia.

Jeśli chodzi o ujęcie jeszcze bardziej globalne, to bardzo dobrze przedstawia się sytuacja w spółce Sapiens w Stanach Zjednoczonych. Bardzo się cieszymy z nowych kontraktów i ze zdobytych klientów właśnie w USA. Ponadto w Stanach Zjednoczonych dobre wyniki odnotowuje też spółka Matrix w sektorach bankowości i przedsiębiorstw.

Asseco wprowadziło klauzule indeksacyjne do umów w sektorze publicznym w Polsce. Jeszcze parę lat temu nikt tego nie robił

Negatywnym przykładem inwestycyjnym była Turcja, o której pani wspominała, z jednej strony jej stabilność polityczna jest wystawiona na próbę, a z drugiej problemy z inflacją. Czy ten rynek jest perspektywiczny dla państwa działalności?

- Może nie jest to dobry przykład negatywnej inwestycji, ale dobry przykład zadyszki jednego z rynków, na którym działamy. Po pierwsze zarządzamy ryzykiem, a po drugie jesteśmy silnie zdywersyfikowani. To nawet nie jest specjalnie widoczne w naszych wynikach globalnych.

Mówię o tym, żeby uczciwie zaprezentować, jak wygląda sytuacja, że nie wszędzie jest spektakularnie dobrze i są obszary, które nie tylko dla nas są wyzwaniem. Natomiast myślę, że odpowiedzią na takie sytuacje jest dywersyfikacja i to, że jak w jednym segmencie obserwujemy spowolnienie, to gdzieś indziej nadrabiamy i to dotyczy właściwie poziomu każdej subgrupy, w tym ASEE.

Same wyniki Asseco South Eastern Europe, jak się dzisiaj im przyjrzymy, są bardzo dobre, nie tylko kwartał do kwartału, ale też w ujęciu rocznym, więc się o nie nie martwimy. Działalność w środowisku hiperinflacyjnym jest oczywiście wyzwaniem, zwłaszcza jeżeli patrzymy na to z perspektywy kosztów i ryzyka kursowego, ale Grupa ASEE ciągle dobrze radzi sobie z tym tematem.

Pamiętajmy także o tym, że temat inflacji pojawia się też w rozmowach z właściwie wszystkimi naszymi klientami w Europie i coraz powszechniej mamy takie doświadczenie, że klienci rozumieją sytuację i zdają sobie sprawę z rosnących kosztów.

Coraz częściej udaje nam się dołączać do umów w sektorze publicznym w Polsce klauzule indeksacyjne, co jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia. Obecnie to ryzyko jest mitygowane i adresowane, również z drugiej strony - klienta. Na pewno utrzymanie rentowności pozostaje kluczowym dla nas wyzwaniem w tym roku.