Potężna inwestycja Google’a w Polsce. Warta tyle, co dwie duże elektrownie

Firma Google uruchomiła 14 kwietnia region Google Cloud Warszawa. Warta niemal 2 mld dolarów inwestycja ma zapewnić lepszą jakość i zgodność z prawem usług chmurowych dla firm i instytucji nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Europy Środkowo Wschodniej.

Szybciej i zgodnie z prawem

Operator Chmury Krajowej, we współpracy z którym Google uruchomił swój region, powstał z inicjatywy PKO Banku Polskiego i Polskiego Funduszu Rozwoju w lutym 2019 roku. Obok usług chmurowych, świadczy też m.in. usługi doradcze związane z procesem transformacji cyfrowej z wykorzystaniem chmury obliczeniowej.Przypomnijmy, że podobny projekt jak Google realizuje też już w Polsce firma Microsoft. Szacuje się, że inwestycje obu amerykańskich potentatów są w sumie warte około 3 mld dolarów.Paweł Jakubik, członek zarządu Microsoft Polska, w wypowiedzi na konferencji EEC Online wspominał, że jeszcze kilka lat temu Polska w ogóle nie znajdowała się na mapie przyszłych data center Microsoftu. Wolumeny danych przetwarzanych w chmurze plasowały nas na dosyć odległych pozycjach w Europie. Amerykanie zauważyli jednak w końcu tkwiący nad Wisłą potencjał na tkwiący w naszym regionie potencjał. Firma z Redmond dostrzegła, że okolice Warszawy mogą stać się chmurowym hubem dla Europy Środkowo-Wschodniej dla 11 krajów Trójmorza z około 125 mln mieszkańców.Korzystanie z rozwiązań chmurowych Microsoftu, Google’a czy innych dostawców jest już co prawda możliwe bez centrów danych zlokalizowanych w Polsce, ale dla niektórych branż dopiero zapewnienie polskiej rezydencji danych uchyla szerzej drzwi do adopcji cloud computingu.- Duża część naszej gospodarki jest objęta regulacjami. Takie sektory jak bankowość, ubezpieczenia, rynki kapitałowe, jak cała administracja publiczna, je mają: używanie chmury i przede wszystkim przechowywanie danych poza terytorium Polski jest niedopuszczalne. My przez tę decyzję inwestycyjną, budując potężne centra przetwarzania danych wokół Warszawy, spełnimy ten warunek, że dane Polaków nie opuszczą terytorium kraju. To odblokowanie dużego kawałka rynku - zwrócił uwagę Paweł Jakubik.Bliższe umiejscowienie centrów danych poprawia także warunki techniczne korzystania z nich.- Jest taki wskaźnik jak latency, czyli opóźnienia w przesyle danych. Jeżeli ma się chmurę blisko siebie, te potężne instalacje, to ten wskaźnik opóźnienia spada. Kiedy odbiera się usługi na przykład z Dublina, latency sięga 50-60 milisekund. W przypadku data center pod Warszawą opóźnienie spadnie do około 2-3 milisekund, co przyspieszy bardzo pracę systemów informatycznych, pracę programistów, deweloperów, którzy w tej chmurze będą tworzyć rozwiązania - wyjaśnił Paweł Jakubik.- Będzie też szybszy „time to market”, czyli przeciętny Kowalski odczuje, że będzie krótszy czas wytwarzania nowych usług wokół niego - bankowości internetowej, ubezpieczeń sprzedawanych w modelu internetowym czy usług cyfrowych dla obywateli. Dzięki tej inwestycji to opóźnienie będzie zredukowane do minimum - podsumował.