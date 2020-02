Powstaje AI chroniące dzieci w internecie - zebrano już 15 mln dolarów

Amerykański start-up L1ght zebrał 15 mln dolarów na rozwój technologii sztucznej inteligencji, która ma chronić dzieci przed niewłaściwymi treściami i cyberprzemocą w sieci. Oprogramowanie zaprojektowane zostało dla platform internetowych - informuje VentureBeat.

L1ght stworzyło oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji, które ma pomóc firmom internetowym w wykrywaniu i usuwaniu z ich stron niewłaściwych i agresywnych treści, zwłaszcza kierowanych do małoletnich użytkowników. Technologia opracowana przez założoną w 2018 r. firmę, to właściwie interfejs programowania aplikacji (API), który umożliwia platformom internetowym, takim jak media społecznościowe, komunikatory, serwisy gamingowe etc., rozpoznawanie i zarządzanie szkodliwymi treściami. Sposób działania technologii zależy od rodzaju platformy i oczekiwań jej właściciela.

"Jeśli pracujemy nad komunikatorami, możemy analizować wiadomości i identyfikować agresywne zachowania, niezależnie od tego, czy chodzi o zachowania mające na celu atakowanie, obrażanie czy też zawstydzanie użytkowników. Jeśli natomiast współpracujemy z firmami hostingowymi jesteśmy w stanie przeanalizować miliony stron internetowych, żeby wyśledzić niewłaściwe treści" - powiedział VentureBeat współzałożyciel i szef L1ght Zohar Levkovitz.

Jak dodał, platformy internetowe znajdują się dzisiaj pod ogromną presją, żeby blokowały szkodliwe i krzywdzące treści. Jest jednak niemal niemożliwe, by były w stanie manualnie same skontrolować całą zawartość. Dlatego coraz częściej konieczne jest zastosowanie technologii takiej jak AI, zwłaszcza jeśli chodzi o usuwanie treści szkodliwych dla dzieci.

"Wierzę, że odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w internecie powinna leżeć po stronie dostawcy usług, nie zaś użytkownika. To media społecznościowe muszą opracować zasady ochrony użytkowników. My dajemy im dobre narzędzie" - powiedział dziennikarzom Levkovitz.

L1ght zapowiada, że zamierza dopasowywać ceny za swoje usługi do rodzaju zastosowanej strategii. I tak na przykład, media społecznościowe mogą zostać obciążone taksą za każdego użytkownika, a firmy hostingowe - za stronę internetową.

Pomysł na opracowanie technologii chroniącej dzieci narodził się, kiedy syn jednego ze współzałożycieli firmy Rona Porata padł ofiarą cyberprzemocy na jednej ze stron gamingowych. Wtedy Porat i Levkovitz postanowili założyć L1ght i zatrudnili zespół specjalistów od AI oraz psychologów i antropologów w celu opracowania skutecznych metod identyfikowania treści szkodliwych dla dzieci.

L1ght nie jest jedyną firmą, poszukującą skutecznych metod ochrony nieletnich w internecie. Szwajcarski start-up Privately także opracował model AI, który ma chronić użytkowników przed cyberprzemocą. Jednym z odbiorców technologii Privately jest brytyjska stacja BBC.

Także L1ght podaje, że prowadzi już rozmowy z kilkoma kluczowymi klientami, nie chce jednak zdradzić więcej szczegółów.