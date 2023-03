Powstaje gra komputerowa o inwazji na Ukrainę

Twórcy gry "Death From Above" zapowiadają przekazanie części zysku ze sprzedaży na wsparcie ukraińskich organizacji charytatywnych.

Na platformie Kickstarter trwa zbiórka środków na produkcję gry "Death From Above".

Rozgrywka przeniesie graczy na Ukrainę, gdzie wcielą się w ukraińskiego operatora drona wojskowego i zawalczą z siłami wroga.

Wydawcą projektu jest firma Lesser Evil, która stara się promować gry dotykające ważnych tematów.

Premiera gry "Death From Above" planowana jest w 2023 roku. 30 proc. wpływów netto ze sprzedaży gry ma zostać przekazane na wsparcie ukraińskich organizacji charytatywnych. Po zwrocie kosztów produkcji twórcy mają przeznaczyć na pomoc Ukrainie nawet 70 proc. zysku ze sprzedaży.

Akcja gry będzie dotyczyć rosyjskiej inwazji na Ukrainę

"Death From Above" to zręcznościowy symulator drona. Gra rozegra się w trakcie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zadaniem gracza będzie niszczenie wrogich celów, hamowanie postępów wroga, ale również uratowanie skradzionego sprzętu i przywrócenie kluczowych linii komunikacyjnych przerwanych przez wojnę.

- Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu "Death From Above" i wsparcia tego tytułu na Kickstarterze. Naszym celem jest zebranie 25 tys. euro na zwiększenie skali produkcji gry, którą do tej pory finansowaliśmy z własnych środków - mówi Hendrik Lesser, założyciel i prezes firmy Lesser Evil.

- Gra podejmuje temat wojny na Ukrainie. Fabuła przeniesie graczy w sam środek scenerii wojennej, mamy jednak nadzieję, że wywoła także pozytywne emocje. Jesteśmy przekonani, że moc gier wideo może być narzędziem aktywizmu politycznego i społecznego. Death From Above nie jest tu wyjątkiem, gry nie tylko mogą, ale musza zostać po właściwej stronie w tej okrutnej wojnie - dodaje Hendrik Lesser.

Twórcy gry deklarują, że współpracują z wiodącymi organizacjami pomocowymi: Army Of Drones oraz Come Back Alive. W produkcje zaangażowane były też GIS Arta i Aerorozvidka, które dostarczają technologię rozpoznania i prowadzenia walki za pomocą dronów. Część środków ze zbiórki zostanie przekazanych na poszerzenie współpracy artystami z Ukrainy w obszarze muzyki i grafiki.

Po wydaniu gry część wpływów netto z jej sprzedaży na platformie Steam trafi do ukraińskich organizacji charytatywnych

- Po wydaniu gry część wpływów netto z jej sprzedaży na platformie Steam trafi do ukraińskich organizacji charytatywnych. Początkowo będzie to 30 proc., docelowo – po osiągnięciu poziomu rentowności, aż 70 proc. Premiera Death From Above w wersji Early Access zaplanowana jest w II kwartał 2023 roku - deklaruje Hendrik Lesser.

Za produkcję gry odpowiadają fińskie studio Rockodile Games i ukraiński developer Octobear Games. Wydawcą projektu jest Lesser Evil Publishing.

- Chcemy zabierać głos w trudnych tematach. Death from Above jest w pewnym sensie formą cyfrowej walki. Jesteśmy dumni, że pomagamy szerzyć przesłanie wsparcia dla broniącej się Ukrainy - zapewnia Hendrik Lesser.