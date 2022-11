Powstaje pierwszy na świecie pływający kosmodrom do turystycznych lotów w stratosferę

Nazywa się MS Voyager i stanowi platformą startową dla specyficznego statku Neptune. Specyficznego, bo chodzi o kapsułę przytwierdzoną... nie do rakiet czy samolotów, jak w przypadku projektów SpaceX, Blue Origin i Virgin Galactic, a do gigantycznego balonu stratosferycznego. Pierwsi turyści spragnieni lotów w kosmos skorzystają z niego już w 2024 roku.

Firma Space Perspective z Cape Canaveral, która planuje uruchomić tego rodzaju usługi, oświadczyła, że loty testowe z 292-metrowego statku MS Voyager odbędą się już na początku 2023 roku. Sześciogodzinne podróże komercyjne zamierza zaś zainicjować już rok później. Firma ma co prawda miejsce startowe na kosmicznym wybrzeżu Florydy, jednak "pływający port kosmiczny" ma jej umożliwić ekspansję opracowanego przez siebie modelu turystyki na inne rynki.

"Zawsze wyobrażaliśmy sobie, że zaoferujemy możliwość oglądania najbardziej niesamowitych zjawisk naturalnych z kosmosu, w tym zorzy polarnej, włoskiego +buta+, Delty Nilu w pełnej okazałości i głębokich błękitnych mórz wokół Bahamów. Morskie porty kosmiczne, takie jak MS Voyager, sprawią, że stanie się to możliwe" - oświadczyła Jane Poynter, współzałożycielka i dyrektor generalna Space Perspective. Według niej flota firmy będzie również korzystać z szybkich łodzi Fluid Watercraft, w celu "odbierania" klientów z kapsuły Neptune, która będzie lądować poza platformą, czyli w wodzie.

Według informacji przekazanych przez firmę Space Perspective, na ową atrakcję sprzedano już "ponad tysiąc biletów". Jeden kosztuje 125 tys. dol., czyli ok. 570 tys. zł. Loty być może będą bardziej ekologiczne niż przy użyciu rakiet, jednak trzeba zaznaczyć, że słowo "kosmiczne" jest w przypadku tej oferty nadużyciem, bo kapsuła Neptune wzniesie się na wysokość ok. 30 km. Do umownej granicy, za którą rozpoczyna się kosmos, pozostanie więc jeszcze ok. 70 km.

Podczepiony do balonu statek Neptune jednorazowo zabierze na pokład do ośmiu pasażerów oraz pilota. W skład jego wyposażenia wchodzi m.in. tak niezbędny w podróżach "kosmicznych" mebel, jak barek. (PAP Life)

pba/ gra/