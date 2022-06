Powstał pierwszy akustyczny mikrochip

Zespół z Harvardu stworzył pierwszy układ, w którym można sterować uwięzionymi w nim falami akustycznymi. Wynalazek ma pomóc w pracach nad lepszymi komputerami klasycznymi i kwantowymi.

Choć fale dźwiękowe są dużo wolniejsze od elektromagnetycznych, to nawet dla wymagającej dużych prędkości elektroniki, mają swoje, unikalne zalety.

Jak wyjaśniają eksperci z Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS), krótkie fale akustyczne można relatywnie łatwo kontrolować w nanometrowej wielkości strukturach, nie zakłócają się nawzajem i silnie oddziałują z ośrodkiem, w którym są zamknięte. To oznacza, że mogą być użyteczne zarówno w klasycznych, jak i w kwantowych komputerach.

Zespół z SEAS doniósł właśnie, że po raz pierwszy zdołał kontrolować i modulować tego typu fale w elektrycznym polu wytworzonym na mikrochipie.

"Fale akustyczne to obiecujące nośniki informacji do zastosowania na chipach. Dotyczy to zarówno przetwarzania informacji klasycznej, jak i kwantowej. Jednak rozwój zintegrowanych układów akustycznych był spowolniony przez niemożność kontrolowania tych fal bez strat i w różnej skali" - wyjaśnia prof. Marko Loncar, autor eksperymentu opisanego w piśmie "Nature Electronics".

"W naszej pracy pokazaliśmy, że możemy kontrolować fale akustyczne na zintegrowanej platformie litowo-niobianowej, co przybliża nas o krok do stworzenia zintegrowanych układów akustycznych" - podkreśla badacz.

W opracowanym przez jego zespół układzie fale dźwiękowe rozchodzą się w specjalnych ścieżkach. Pole elektryczne kontroluje natomiast amplitudę , częstotliwość i fazę fal.

"Wcześniejsze urządzenia akustyczne były pasywne, ale teraz dysponujemy elektryczną modulacją, aby aktywnie sterować akustycznymi urządzeniami. Oznacza to wiele nowych możliwości dla przyszłego rozwoju opartego na mikrofalach przetwarzania sygnałów z pomocą tego typu urządzeń akustycznych" - tłumaczy prof. Linbo Shao, jeden z badaczy.

Teraz on i jego koledzy pracują nad bardziej złożonymi, większymi układami i sposobami łączenia ich z kwantowymi systemami.

"Nasza praca otwiera drogę do wysokowydajnych, opartych na falach akustycznych układów i urządzeń dla systemów przetwarzania sygnałów mikrofalowych następnej generacji, działających na chipach sieci kwantowych, a także interfejsów łączących różne rodzaje kwantowych systemów, w tym systemów atomowych opartych na ciałach stałych i nadprzewodzących kubitów" - mówi prof. Shao.

Więcej informacji na stronach:

https://www.seas.harvard.edu/news/2022/06/tuning-sound-waves-chip

https://www.nature.com/articles/s41928-022-00773-3