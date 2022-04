Powstał wszechstronny fotel dla nałogowych graczy. Nie ma w nim jedynie toalety

Spełnił się sen miłośników gier komputerowych, którzy marzą o życiu bez wstawania od monitora. Japończycy stworzyli meble, które pozwalają grać, jeść, spać i pracować bez odrywania wzroku od toczącej się na ekranie wirtualnej rozgrywki. Wstać będzie trzeba jedynie do toalety lub uzupełnić zapasy jedzenia.

Pierwszą wersję tego mebla - łóżko tak wygodne, że zakaz wychodzenia z domu przestał być jakąkolwiek uciążliwością produkująca sprzęt dla graczy firma Bauhütte stworzyła już na początku pandemii. Teraz jej inżynierowie we współpracy z produkującą od 455 lat materace firmą Nishikawa zaprojektowali nową, wielofunkcyjną wersję tego sprzętu dla, jak to określa serwis Designboom, "terminalnych" graczy.

Mebel zawiera wszystko, co potrzebne do życia online - monitory, mikrofony, a nawet miejsce na zapas żywności. Sercem projektu jest elektrycznie sterowany fotel na stalowej ramie, z regulowanym położeniem oparcia i podnóżka. Zakres położeń jest bardzo szeroki, fotel w parę chwil może się zmienić w leżankę czy łóżko, słowem nadaje się do wszystkiego - spania, grania, pracy czy oglądania filmu. Twórcy nie zapomnieli też o posiłkach - mebel wyposażono w uchwyty na napoje, lodówkę, czajnik, a nawet półkę na dania instant. Wszystko znajduje się w zasięgu ręki użytkownika, który bez wstawania może tu spędzić wiele godzin.

Fotelo-łóżko w wersji podstawowej kosztuje ok. 670 dolarów. Do tego dokupić można podręczne stoliki, statywy, półki i inne akcesoria. (PAP Life)

agf/ gra/

Zdjęcia mebla dostępne są na stronie producenta https://www.bauhutte.jp/