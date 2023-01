Powstała aplikacja, która zobaczyć, jak widzą świat psy, koty, króliki i ptaki

Zwierzęta inaczej postrzegają kolory niż ludzie. To, jak wygląda świat widziany ich oczyma, pozwala zobaczyć interaktywne narzędzie stworzone przez serwis Trusted House Sitters. Aplikacja ta pozwala przekształcić zdjęcia w taki sposób, abyśmy mogli przekonać się, jak widzieliby je nasi czworonożni i skrzydlaci ulubieńcy. Dostępne jest na stronie internetowej, a także jako filtr na Instagramie i Tik Toku.

Zasada działania tej aplikacji jest prosta. Wystarczy ją uruchomić, a potem wgrać zdjęcie albo tylko skierować aparat telefonu na wybrany obiekt, żeby zobaczyć, jak widziałby go nasz zwierzak. Do wyboru są cztery opcje - pies, kot, ptak i królik. Efekty są fascynujące, bo zwierzęta inaczej widzą barwy i kształty.

Te różnice w postrzeganiu wynikają z innej budowy oczu. Na siatkówce znajdują się fotoreceptory - komórki reagujące na światło. Są ich dwa rodzaje - pręciki i czopki. Pręciki odpowiadają za postrzeganie kształtów i ruchu oraz za widzenie w nocy, czopki natomiast odbierają kolory.

W ludzkim oku są trzy typy czopków wrażliwe na trzy kolory - czerwony, zielony i niebieski. Psy mają tylko dwa rodzaje czopków - widzą tylko kolor niebieski i żółty oraz odcienie szarości. Ich sposób widzenia można porównać do widzenia daltonistów, czyli ludzi, którzy wskutek zaburzenia postrzegania barw nie rozróżniają kolorów czerwonego i zielonego. Ale psy mają na siatkówce znacznie więcej pręcików niż ludzie, dzięki czemu lepiej widzą w ciemności i znacznie lepiej postrzegają ruch. W dodatku, ze względu na kształt głowy, mają dużo szersze pole widzenia - 240, a u niektórych ras nawet 270 stopni, podczas gdy my zaledwie 180 stopni.

Szersze pole widzenia psa ma jednak swoją cenę - mniejszy zakres widzenia dwuocznego. Dlatego psy gorzej niż ludzie potrafią ocenić odległość i prędkość poruszających się w ich kierunku obiektów. No i ze względu na długą kufę i gorszą ostrość widzenia z bliska, mogą mieć problemy z zobaczeniem tego, co mają przed samym nosem. Ale to z nadwyżką rekompensuje im węch.

Koty, podobnie jak psy, nie są w stanie zobaczyć pełnej palety kolorów dostępnej dla ludzkiego oka. Naukowcy twierdzą, że kocie oczy reagują głównie światło niebieskie, więc ich świat jest w kolorze niebieskim i odcieniach szarości. Za to doskonale widzą w ciemności, dzięki tzw. makacie - odblaskowej warstwie za siatkówką, która pozwala wykorzystać nawet najmniejszą ilość światła.

Z kolei króliki mają oczy umieszczone po bokach głowy, co daje im prawie 360-stopniowe pole widzenia i martwy punkt na wprost. Orientować się, co mają tuż przed nosem, pomaga im wyostrzony węch, a także wibrysy (sztywne "wąsy") i zęby. Obraz widziany przez królika jest płaski z powodu braku widzenia dwuocznego. Podobnie jak pies, królik ma tylko dwa rodzaje czopków, więc widzi dwa kolory - zielony i niebieski. W sam raz, by odróżnić najbardziej smakowite źdźbła traw i ziół.

Inaczej ma się sprawa w przypadku ptaków. One widzą więcej kolorów niż ludzie. Tego niestety żaden filtr ani aplikacja nie mogą nam pokazać, a nawet gdyby, i tak byśmy tego nie zobaczyli. To dlatego, że ptaki mają cztery rodzaje czopków - te dodatkowe pozwalają im widzieć fale światła w zakresie ultrafioletu - niewidzialne dla człowieka. Te gatunki ptaków, u których oczy umieszczone są po bokach głowy, mają bardzo szerokie pole widzenia - około 300 stopni, podczas gdy te, które mają oczy z przodu, jak sowy, tylko około 150 stopni. Niezwykłą zdolnością niektórych gatunków ptaków jest zdolność "kontrolowanego zezowania". W tym samym czasie mogą skupić wzrok na dwóch różnych przedmiotach. W ten sposób lepiej wykorzystują widzenie jednooczne. (PAP Life)

agf/ gra/

Link do aplikacji: https://www.trustedhousesitters.com/blog/pets/through-pets-eyes/