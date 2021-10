Powstała pierwsza w Polsce technologia druku 3D dla budownictwa

Kielecka firma 3dArtech opracowała pierwszą w Polsce komercyjną technologię druku 3D dla budownictwa. Umożliwia ona wytwarzanie autorskich paneli elewacyjnych, obiektów o właściwościach akustycznych oraz elastycznych paneli dekoracyjnych do wystroju wnętrz.

Janusz Wójcik, prezes 3dArtech współtwórca technologii SkribiArt powiedział, że prace nad nową technologią trwały ponad trzy lata. Projekt został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W ramach projektu powstał szereg autorskich rozwiązań: hybrydowa drukarka 3D, trzy linie produktowe oraz oprogramowanie do samodzielnego przygotowywania projektów do druku. Sześć wynalazków zostało zgłoszonych do urzędu patentowego.

"Zbudowaliśmy maszynę, która ma na swoim wyposażeniu kilka głowic, każda z nich wykonuje inne efekty artystyczne" - poinformował prezes 3dArtech.

Głowice umożliwiają m.in. jednoczesny druk pięcioma różnymi kolorami. "Walorem tych wydruków jest to, że mają one swoją strukturę, przypominają tkaninę, nierówny tynk i tworzą ciekawe odbicia światła, gry kolorów i cieni" - zaznaczył.

Ponadto technologia opracowana przez kielecką firmę umożliwia drukowanie płaskorzeźb oraz grafik i zdjęć rastrowych. Panele mogą być tworzone na podłożach sztywnych, półelastycznych i elastycznych.

Wójcik zaznaczył, że w ramach technologii możliwe jest tworzenie paneli, które pozwalają przenosić na elewacje i ściany wewnętrzne projekty artystów, grafiki lub zdjęcia. Efekty wizualne można tworzyć w kilku technikach. "Dzięki naszemu systemowi architekt będzie decydował o tym, jaki wzór na elewacji może uzyskać, wydrukować próbki, a następnie przygotować całą elewację" - zaznaczył.

Technologia umożliwia także tworzenie obiektów o właściwościach akustycznych. Linia SkribiAcoustic obejmuje panele i elementy akustyczne, które mogą przepuszczać, pochłaniać lub rozpraszać dźwięk. "Udało nam się stworzyć drukowane obiekty ceramiczne. Opracowane przez nas panele mają podobne właściwości akustyczne do wełny mineralnej. Równocześnie ich zewnętrzna warstwa daje duże możliwości dekoracyjne" - podkreślił Wójcik.

Badania nad tym rozwiązaniem były prowadzone w laboratoriach Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Częścią technologii jest autorskie oprogramowanie do samodzielnego przygotowywania projektów o różnych rozmiarach. Pole pracy drukarki to 1200 na 2600 mm, a wysokość druku to 300 mm.

Premiera technologii SkribiArt odbędzie się 20 października 2021 roku, podczas 13. edycji Dni Druku 3D w Targach Kielce. "Chcemy komercjalizować nasz projekt. Na razie jeszcze nie wiemy, czy będziemy sprzedawać całą technologię, produkty, czy maszynę" - zaznaczył Wójcik.

Projekt został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu "Szybka Ścieżka" MŚP. Wartość projektu to 8 mln złotych.