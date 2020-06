Powstało partnerstwo na rzecz sztucznej inteligencji i demokracji - GPAI

14 krajów, w tym - Kanada, a także Unia Europejska jako podmiot prawa międzynarodowego, powołało do życia partnerstwo na rzecz rozwoju sztucznej inteligencji. W projekcie chodzi o zapewnienie poszanowania w rozwoju AI praw człowieka i wartości demokratycznych.

Premier Kanady Justin Trudeau poinformował 15 czerwca, że Kanada jest wśród członków założycieli Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI - Globalne partnerstwo do spraw sztucznej inteligencji). Celem tego partnerstwa jest odpowiedzialny rozwój i wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI), podporządkowanej człowiekowi w sposób zgodny z prawami człowieka, podstawowymi wolnościami obywatelskimi i wartościami demokratycznymi.



"W coraz bardziej złożonym i współzależnym świecie musimy myśleć niestandardowo, żeby ludziom zapewnić bezpieczeństwo, rozwijać gospodarkę i kształtować pomyślną przyszłość. Sztuczna inteligencja wydaje się być niesłychanie potężnym narzędziem do dobrego wykorzystania, ale musi być używana odpowiedzialnie i w sposób etyczny" - podkreślił Trudeau.

Komunikat rządu Kanady wymienia cztery grupy robocze w ramach GPAI. Pierwsza z nich ma się zająć kwestią odpowiedzialnego podejścia do AI, druga - zarządzaniem danymi, trzecią nazwano "Przyszłość pracy, a czwarta grupa zajmie się innowacjami i ich komercjalizacją. Obecnie eksperci grupy mają pracować nad wykorzystaniem AI do walki z COVID-19 i do odbudowy gospodarki światowej po pandemii.

W komunikacie wskazano, że w swoich pracach GPAI zamierza wykorzystać rekomendacje przyjęte w maju ub.r. przez OECD w sprawie sztucznej inteligencji. W przyjętych przez kraje G20 w czerwcu 2019 r. zasadach AI wskazano, że w jej rozwoju to "człowiek musi być centralnym punktem odniesienia" (human-centered approach).

Pierwsza z zasad OECD wskazuje, że sztuczna inteligencja przyczyni się do zrównoważonego rozwoju, z czego korzyści powinien odnieść człowiek oraz cała planeta. Zasada druga stanowi, że systemy AI mają być projektowane tak, by gwarantować poszanowania prawa, wartości demokratycznych, praw człowieka i różnorodności, z zagwarantowaniem możliwości interwencji człowieka. Trzecia zasada mówi o przejrzystości informacji o systemach AI gwarantującej, że ludzie będą mogli te informacje zrozumieć i w razie potrzeby - zakwestionować. Czwarta zasada dotyczy bezpieczeństwa, a piąta - zagwarantowania odpowiedzialności organizacji i osób pracujących przy systemach AI.

Montreal, w którym ma się mieścić jedno z centrów eksperckich GPAI, to jedno z kanadyjskich miast, w których wiele firm otworzyło już ośrodki badawczo-rozwojowe zajmujące się sztuczną inteligencją.

Montreal pojawił się też w nazwie tzw. deklaracji montrealskiej, przyjętej w grudniu 2018 r. na Uniwersytecie Montrealskim w sprawie zasad rządzących sztuczną inteligencją. W deklaracji tej podkreślono, że systemy AI powinny respektować prywatność i podlegać kontroli.

"Pierwszym zagrożeniem związanym z rozwojem AI jest złudzenie, że można zapanować nad przyszłością dzięki obliczeniom" - podkreślono. Stąd też pierwsza z 10 zasad brzmi: "Sztuczna inteligencja powinna przyczyniać się do zwiększenia dobrostanu wszystkich czujących istot". Punkt drugi deklaracji mówi o respektowaniu autonomii człowieka i zwiększaniu przez człowieka kontroli nad własnym życiem oraz otoczeniem. W punkcie trzecim zawarto zasadę ochrony prywatności.

Kolejne punkty dotyczą respektowania zasad solidarności społecznej i kontroli demokratycznej, wzmacniania równości, sprawiedliwości, utrzymania różnorodności społecznej i inkluzyjności, przewidywania negatywnych zastosowań, utrzymywania ludzkiej odpowiedzialności i nieprzerzucania jej na systemy sztucznej inteligencji oraz zapewnienia odpowiedzialnego rozwoju.