Powstały pojemniejsze i szybsze baterie litowo-jonowe

Nawet 25 proc. więcej energii, ładowanie w 20 minut, praca w mróz i w upał oraz większe bezpieczeństwo. To zalety nowego typu akumulatora opracowanego przez specjalistów z Chin.

Baterie litowo-jonowe to dzisiaj główny element wszelkich urządzeń wymagających akumulatora. To dlatego, że gromadzą dużą ilość energii, mają długą żywotność i są relatywnie bezpieczne dla środowiska.

Mają jednak wady, które mocno utrudniają życie ich użytkownikom. Dobrze działają jedynie w temperaturze od 0 do 50 stopni C., a wielokrotne ładowanie może powodować wewnętrzne uszkodzenia, które mogą nawet prowadzić do niebezpiecznych zwarć.

Naukowcy z Chińskiej Akademii Nauk przedstawili właśnie nową, mocno ulepszoną generację baterii litowo-jonowych. Jedna z głównych zmian polega na wprowadzeniu nowego typu kompozytowej anody opartej na aluminium.

Jedna z korzyści to wyższa pojemność.

"Dzięki wysokiej wydajności anody zbudowanej z materiału zaprojektowanego z pomocą sztucznej inteligencji, gęstość energetyczna baterii jest od 13 do 25 proc. wyższa niż tradycyjnych baterii litowo-jonowych" - podkreśla prof. TANG Yongbing, autor wynalazku.

Wynalazek m.in. rozwiązuje częsty problem, jakim jest spadek pojemności akumulatora w niskiej temperaturze. Nowa bateria może bowiem pracować w zakresie temperatur aż od minus 70 do 80 st. C.

Jednocześnie nowy akumulator wyjątkowo szybko się ładuje - wystarczy do tego tylko 20 min.

We wnętrzu dzisiejszych baterii, po wielokrotnych cyklach ładowania mogą powstawać metaliczne struktury zwane dendrytami, które nie tylko pogarszają parametry akumulatora, ale mogą także powodować groźne zwarcia. Nowa bateria, jak zapewniają jej twórcy, jest wolna od tego problemu.

Badacze opracowali już nie tylko prototyp, ale także metodę masowej produkcji.