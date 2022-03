Powstały tapety na komputer, które przypominają, kiedy trzeba kończyć pracę

Pandemia i praca zdalna sprawiły, że granice pomiędzy zawodowymi obowiązkami a czasem wolnym jeszcze bardziej się zatarły. Aby pomóc tym, którzy mają problem z utrzymaniem równowagi między pracą i życiem prywatnym, amerykański projektant Ben Vessey stworzył dynamiczne tapety, które przypominają, że nadszedł już fajrant.

Nie tylko przesiadywanie w pracy po godzinach, ale też kompulsywne sprawdzanie służbowej poczty po każdym włączeniu laptopa, nawet w sobotni poranek czy przed wieczornym filmem, to oznaki, że głową wciąż jesteś w pracy. Czyli tak naprawdę nie odpoczywasz, z rodziną jesteś tylko na pół gwizdka, a gdy oddajesz się swojemu hobby, to wciąż w pewnym sensie dźwigasz brzemię zawodowych obowiązków. Taka postawa to prosta droga do wypalenia zawodowego. Światowa Organizacja Zdrowia nazywa ten syndrom "efektem doświadczania chronicznego stresu w pracy, który nie był odpowiednio złagodzony".

Aby pomóc ludziom odzyskać równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym, Ben Vessey stworzył kolekcję dynamicznych tapet na pulpit komputera o znamiennej nazwie "Clock Off". Dzięki tej aplikacji o odpowiedniej porze na monitorze pojawi się mniej lub bardziej dosadne przypomnienie, że czas udać się na zasłużony odpoczynek. "Uznałem, że wielki świecący neon powinien skutecznie przebić się z komunikatem, że praca może poczekać do jutra" - powiedział Ben Vessey serwisowi Designboom. Projektant ma nadzieję, że jego pomysł pomoże rozwiązać dwa główne problemy: zapobieganie przepracowaniu, które paradoksalnie praca w domu często potęguje oraz sprawi, że gdy wieczorem otworzysz laptopa, nie zajrzysz do maila od kolegi lub klienta i nie przełączysz się w "tryb pracy".

Vessey zaprojektował trzy wersje tapety. Przedstawiają one neutralny krajobraz, w którym zapada zmrok, a robotnik o odpowiedniej porze ustawia i zapala neon z wybranym hasłem: "Stop f***ing working", "Are you being paid now?" lub po prostu "It's beer o'clock". Swoją drogą, ciekawe jak wyglądałyby tapety przeciwdziałające coraz częściej pojawiającemu się wypaleniu rodzicielskiemu.

Tapety "Clock Off" działają na komputerach z systemami operacyjnymi systemu macOS Mojave, Catalina, Big Sur lub Monterey, więc właściciele PC-tów muszą zadowolić się budzikiem. (PAP Life)

agf/ gra/

Materiały graficzne na stronie projektanta: https://www.benvessey.com/