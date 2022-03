Powstały tkaniny, które "słyszą"

Choć może się wydawać, że tkaniny, które reagują na dźwięki, to pomysł rodem z filmów fantasy czy powieści szpiegowskich, to taki wynalazek naprawdę powstał. Opracowali go naukowcy z Massachusetts Institute of Technology oraz Rhode Island School of Design. "Słysząca" odzież może znaleźć zastosowanie w monitorowaniu zdrowia pacjentów cierpiących na choroby serca albo w budownictwie.

Piezoelektryczną tkaninę, która odbiera dźwięki z otoczenia człowieka, ale też z jego ciała, stworzyli inżynierowie z Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Rhode Island School of Design (RISD) w Providence. Ich wynalazek opisał magazyn "Nature". Do czego może służyć ten niezwykły materiał? "Odzież akustyczna pozwala na przykład rozmawiać przez telefon. Poza tym nasza tkanina może prowadzić nasłuch z poziomu ludzkiej skóry, umożliwiając użytkownikom monitorowanie pracy serca i układu oddechowego w czasie rzeczywistym, w dodatku całkowicie nieinwazyjnie i wygodnie" - wyjaśnił w oświadczeniu wydanym przez Massachusetts Institute of Technology Wei Yan, autor badania, profesor politechniki Nanyang w Singapurze.

Badania potwierdzają, że włókna piezoelektryczne wychwytują dźwięki takie jak ludzka mowa, śpiew ptaków czy szelest liści. Potrafią też wzmacniać dźwięk, co może okazać się pomocne w przypadku osób niedosłyszących. Inne potencjalne zastosowania to wykrywanie pęknięć w budynkach lub monitorowanie ławic ryb.

Aby stworzyć odzież, która "słyszy", naukowcy wpletli w tkaninę włókno piezoelektryczne, które naprężenia mechaniczne przetwarza na ładunek elektryczny. Fale dźwiękowe wprawiają włókno w wibracje, co z kolei powoduje wytworzenie impulsów elektrycznych. Podobnie działa błona bębenkowa w naszych uszach albo membrana w głośniku. Potem zespół badawczo-projektowy połączył więcej włókien piezoelektrycznych z tradycyjnymi przędzami i tak powstałe fragmenty tkanin wszyto w koszulę. Aby przetestować, czy takie ubranie będzie w stanie wykryć skąd dochodzi dźwięk, naukowcy klaskali w różnych miejscach w pomieszczeniu. "Z odległości trzech metrów tkanina była w stanie wykryć kierunek, z jakiego dobiega dźwięk z dokładnością do 1 stopnia kątowego" - powiedziała w rozmowie z "Smithsonian Magazine", współautorka badania Grace Noel z MIT.

Testy wykazały również, że ubranie z pojedynczym włóknem piezoelektrycznym w podszewce może działać jak stetoskop, co w przyszłości można będzie wykorzystać np. w ubraniach ciążowych do monitorowania bicia serca płodu. "Otrzymane tkaniny są w stanie skutecznie wykrywać słyszalne dźwięki z wydajnością porównywalną z mikrofonami komercyjnymi" - twierdzą autorzy badania. Ich wynalazek ma jeszcze jedną zaletę - ubrania ze "słyszącej" tkaniny można prać w pralce. (PAP Life)

