Powstanie gra komputerowa o Koperniku

Muzeum Warmii i Mazur stworzy grę komputerową z udziałem Mikołaja Kopernika, a olsztyńskie obserwatorium astronomiczne interaktywną "doświadczalnię Kopernika".

Oba projekty powstają przy wsparciu unijnych pieniędzy.

W przyszłym roku przypada 550 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika (i 480 rocznica jego śmierci). Miasta związane z astronomem przygotowują się do tej rocznicy - Olsztyn, w którym Kopernik spędził pięć lat, w obserwatorium astronomicznym stworzy "Doświadczalnię Kopernika" - multimedialną i interaktywną ekspozycję, która w atrakcyjny sposób ma pokazać, na czym polegały badania słynnego astronoma.

"Ogród Kopernika" obok Obserwatorium Astronomicznego. Polski uczony nadal inspiruje

W otoczeniu Obserwatorium Astronomicznego przy ul. Żołnierskiej powstanie też "Ogród Kopernika". "Zostaną tam zainstalowane repliki instrumentów obserwacyjnych, którymi się posługiwał: kwadrantu, triquetrum i astrolabium. W ogrodzie zostanie także zainstalowany teleskop powietrzny" - poinformowała placówka, która na ten cel otrzymała ponad 530 tys. zł dotacji unijnej z Urzędu Marszałkowskiego. Obie wystawy - doświadczalnia i ogród - mają powstać do końca przyszłego roku.

Także Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie będzie realizowało projekt związany z Kopernikiem - na zamkach w Olsztynie i Lidzbarku Warmińskim, którymi teraz dysponuje to muzeum - astronom mieszkał i prowadził badania nieba. Muzeum poinformowało, że za 2,5 mln zł "przygotuje rzecz, której nie ma żadna placówka muzealna - grę komputerową z udziałem Mikołaja Kopernika".

"Wreszcie w przestrzeni muzealnej będzie można wygodnie usiąść, by w spokoju popatrzeć na nasze wspaniałe zbiory"

"Przeniesiemy graczy i użytkowników aplikacji mobilnej do olsztyńskiego zamku w czasach, kiedy administrował nim słynny astronom. W specjalnej prezentacji umieszczonej na krużganku olsztyńskiego zamku, w przestrzeni rzeczywistości rozszerzonej wyjaśnimy, jak działała tablica astronomiczna Kopernika, jego jedyny ocalały do naszych czasów przyrząd astronomiczny" - poinformowało muzeum. Zapowiedziano, że w Olsztynie na zamku pojawi się nowe oświetlenie, nagłośnienie i meble. "Wreszcie w przestrzeni muzealnej będzie można wygodnie usiąść, by w spokoju popatrzeć na nasze wspaniałe zbiory, posłuchać interesujących wykładów, czy wypocząć na dziedzińcu. Olsztyński zamek stanie się siedzibą muzeum nowoczesnego i przyjaznego zwiedzającym" - zapowiedziano.

Urząd Marszałkowski z dotacji unijnej dofinansował także projekty kulturalne Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Centrum Kultury w Ostródzie i gminy Biskupiec.

