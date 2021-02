Powstanie państwowy operator telekomunikacyjny. Usługi dla wybranych

Specjalny operator telekomunikacyjny ma zająć się obsługą takich instytucji jak Sejm, Senat czy Kancelaria Prezydenta RP. Jego koncepcja pojawiła się znienacka w ustawie, która ma być uchwalana w szybkim tempie. Organizacje branżowe nie chcą jednak pośpiechu i postulują przeniesienie zapisów o nowym operatorze do osobnej ustawy.

Wszystkie wątpliwości biznesu

5G dyktuje pośpiech

Robert Kośla, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w KPRM twierdzi jednak, że doszło do nieporozumienia i wątpliwości obydwu resortów zostały już rozwiane.- Rzeczywiście MSWiA zgłosiło te uwagi nie do końca rozumiejąc intencje i zakres działań, które mają być prowadzone. Te uwagi zostały już wycofane. Jest inny charakter funkcjonowania operatora sieci komunikacji strategicznej, a inny charakter ma sieć łączności rządowej budowana przez MSWiA. Tu można powiedzieć, że jest to sieć logiczna, natomiast w przypadku operatora sieci komunikacji strategicznej mówimy o infrastrukturze, z której będą mogły korzystać podmioty obsługujące podmioty najważniejsze i istotne z punktu widzenia zarządzania kryzysowego - tłumaczy Robert Kośla.- Również to samo dotyczy sieci na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej, te sieci będą mogły wykorzystywać tę infrastrukturę operatora sieci komunikacji strategicznej - dodaje.OSKS ma po prostu odpowiadać za dostarczenie infrastruktury, na której mogłaby działań m.in. Sieć Łączności Rządowej. Nie mógłby przy tym oferować usług komercyjnych, choć jego związki z operatorami komercyjnymi potencjalnie mogą być bardzo mocne. Tego zagadnienia dotyczą zresztą główne zastrzeżenia, które są zgłaszane ze strony organizacji branżowych.W przypadku mobilnej łączności radiowej OSKS ma bowiem uzyskać częstotliwości od Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu konkursowym. Tymczasem operatorzy komercyjni od wielu miesięcy nie mogą doczekać się powtórzenia aukcji na częstotliwości dla sieci 5G, która została unieważniona wiosną 2020 roku.Co więcej, OSKS mógłby wprost wykorzystywać infrastrukturę operatorów komercyjnych. Co prawda odpłatnie, ale przydział tej infrastruktury odbywałby się w dość arbitralny sposób.- Rzeczywiście jest przewidziana odpłatność i będzie się to odbywało w ramach umów pomiędzy operatorami dotychczasowymi a nowym. Natomiast gdyby takiego porozumienia nie było, to w grę wchodzi już tutaj ingerencja ze strony Prezesa UKE. Mam wrażenie, że państwo jest tu sędzią w swojej sprawie - zwraca uwagę Aleksandra Musielak z departamentu prawa gospodarczego Konfederacji Lewiatan.Jej zdaniem zmiany w projekcie ustawy o KSC są na tyle duże, że konieczna jest dodatkowa tura konsultacji publicznych. Zwłaszcza już konsultacje z przełomu września i października cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. 114 podmiotów zgłosiło w nich 750 uwag. Teraz doszły zupełne nowe zagadnienia, które dotyczą nie tylko OSKS, ale także budowy systemu certyfikacji sprzętu telekomunikacyjnego.- Przede wszystkim powinien być przeprowadzony tryb konsultacji społecznych, jeśli chodzi o kolejną wersję z 20 stycznia. Wprowadzone zostały zupełnie nowe rozdziały, gdy chodzi np. o certyfikację - naliczyłem tam 28 artykułów kompletnie nowych przepisów. Jest też koncepcja operatora sieci komunikacji strategicznej - twierdzi prof. Maciej Rogalski, rektor Uczelni Łazarskiego.Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający Fundacji Digital Poland uważa wręcz, że przepisy dotyczące operatora sieci komunikacji strategicznej powinny być procedowane w projekcie osobnej ustawy – tak, by było też więcej czasu na ich dopracowanie.- Wielokrotnie powtarzałem, że taka sieć powinna powstać, tylko prawdopodobnie w innej konstrukcji. Potrzebna jest tu jeszcze debata - uważa Mieczkowski.Podobny postulat ma Aleksandra Musielak. - Operator sieci komunikacji strategicznej to jest zasadnicze novum, które pojawia się w projekcie. To, co my proponujemy jako Lewiatan, to rzeczywiście zastanowienie się nad tym, czy duża zmiana związana z pojawieniem się takiego operatora, plus tak duże wątpliwości, jakie mamy dotychczas związane z oceną dostawcy wysokiego ryzyka, nie wskazują na potrzebę przeprowadzenia ponownych konsultacji i zastanowienia się po prostu nad kształtem tego projektu. Być może wręcz wydzielenia dotyczącej OSKS do odrębnej ustawy - ocenia przedstawicielka Konfederacji Lewiatan.Kancelaria premiera na razie uważa jednak, że OSKS powinien znaleźć swoje miejsce właśnie w zapisach ustawy o cyberbezpieczeństwie. Jednocześnie unika deklaracji co do rozpisania drugiej tury konsultacji, podkreślając znaczenie tej, która odbyła się już w zeszłym roku.- Konsultacje publiczne trwały od 9 września. Ten etap konsultacji publicznych zakończył się. W tej chwili proces legislacyjny trwa, jest na etapie rządowego procesu legislacyjnego, uwagi dalej są zgłaszane - mówi Robert Kośla.Bez wydzielenia przepisów dotyczących OSKS do osobnej ustawy trudno jednak będzie o brak pośpiechu przy ich uchwalaniu. Rząd nie chce bowiem zwlekać z nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, bo bez niej Prezes Urzędu Komunikacji Elektornicznej nie rozpisze ponownej aukcji na częstotliwości z pasma 3,6 GHz dla budowy polskiej sieci 5G.Zgodnie z założeniami miałaby się ona zakończyć do 27 sierpnia 2021 roku tak, by operatorzy komercyjni po tym terminie mogli ruszyć z budową sieci 5G o docelowej architekturze. Bez pasma 3,6 GHz nie są w stanie tego zrobić i na razie w kwestii usług 5G operują na już posiadanych częstotliwościach, zapewniających gorsze parametry.