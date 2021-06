Poziom cyfryzacji w Polsce jest alarmująco niski. Liczby nie zostawiają złudzeń

Zaawansowanie cyfryzacji w branży motoryzacyjnej, produkcji maszyn, chemicznej, farmaceutycznej oraz spożywczej w Polsce jest na alarmująco niskim poziomie - wynika z raportu Digi Index 2021 przygotowanego przez firmę technologiczną Siemens.

Bariery na drodze wdrażania

Pieniądze a wdrożenie transformacji cyfrowej

Trudne czasy

Zwraca przy tym uwagę, że zlecenia czy raporty sprzedażowe są tworzone na oprogramowaniu, które w przeszłości poprawiło efektywność pracy, ale przez lata liczba tych rozwiązań narastała.- Obecnie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie tracimy czas na „przepisywanie” informacji pomiędzy tymi narzędziami, gubiąc to, co w digitalizacji najważniejsze: możliwość wnioskowania i porównywania danych w jednym narzędziu, bez konieczności ingerencji człowieka. Ta integracja baz danych i systemów w wielu obszarach działania firmy produkcyjnej jest nadal sporym wyzwaniem na polskim rynku - tłumaczy Łukasz Otta.Główną barierą dla digitalizacji firm według badania Siemensa jest brak finansowego wsparcia. Ankietowani wskazują też na brak dostatecznej wiedzy o sposobie opracowywania strategii i planów działania, dostosowanych do możliwości finansowych i potrzeb biznesowych, a także brak możliwości integracji systemów pochodzących od różnych dostawców. Aktualny jest też problem związany z niską wiedzą producentów o możliwości wykorzystania już zgromadzonych danych.W ciągu najbliższego roku ponad 13 proc. badanych firm zamierza zwiększyć budżet na digitalizację procesów produkcyjnych. Najbardziej zdeterminowany jest sektor Chemistry&Pharmacy, gdzie aż 30 proc. badanych zamierza zwiększyć inwestycje w tym obszarze.Nowym zjawiskiem jest wzrost niepewności firm, dotyczącej projektowania obecnych i przyszłorocznych budżetów na cyfryzację, co można łączyć z wciąż niepewną sytuacją gospodarczą.Problematyczne jest zwłaszcza projektowanie obecnych budżetów przedsiębiorstw (średnio 62,7 proc. odpowiedzi „nie wiem”), ale aż co czwarta firma nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, jak będą wyglądały inwestycje w obszar digitalizacji w ciągu najbliższego roku. Wynikać to może z silnych zawirowań w gospodarce w minionym roku oraz wciąż niepewnych perspektyw na przyszłość.- Polskie firmy mają za sobą trudny rok, spowodowany pandemią COVID-19 i jej negatywnymi konsekwencjami dla gospodarki. Funkcjonowanie w warunkach długotrwałego lockdownu i zagrożenia zdrowotnego, pokazało, że największą wartością firm są ludzie. Ochrona i zwiększanie tej wartości wiąże się z przyspieszeniem procesów cyfryzacji. Rok 2020 pokazał, że przedsiębiorstwa o bardziej zawansowanym procesie digitalizacji łagodniej przeszły czas kryzysu, mogły z dnia na dzień przynajmniej część pracy przenieść w tryb zdalny i mniej odczuwały przymusowe przestoje - komentuje Dominika Bettman, prezeska Siemens Polska.Druga edycja badania Digi Index przeprowadzona była w wyjątkowym okresie, kiedy praktycznie wszystkie sektory gospodarki musiały błyskawicznie przestawić swoje działania na nowe tory.Niepewność firm związana z przyszłością odbiła się na wynikach badania. Jednocześnie zaobserwowano większą determinację przedsiębiorstw, by przyspieszyć tempo cyfryzacji produkcji. Uczestnicy badania traktują ją jako klucz do oszczędzania czasu i zasobów, zwiększenia własnej konkurencyjności i stabilnego funkcjonowania firmy, również w warunkach niepewności.W ramach nowej zrównoważonej strategii Siemens przyjął za nadrzędny cel swojej działalności nadanie krajowej gospodarce zrównoważonego charakteru poprzez wspieranie transformacji cyfrowej i energetycznej oraz kokreację nowych modeli biznesowych. Digi Index jest jednym z narzędzi analitycznych, które wspierają firmę w wypełnianiu tej misji.