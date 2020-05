Poznań będzie miał kolejnych 37 autobusów elektrycznych

Umowę na zakup 37 autobusów z napędem elektrycznym podpisał w czwartek miejski przewoźnik, spółka MPK Poznań, ze spółką Solaris Bus & Coach. 31 pojazdów Urbino electric będzie miało długość 12 metrów, a sześć będzie przegubowych, o długości 18 metrów.

Dostawy nowych pojazdów rozpoczną się jesienią 2021 r. Obecnie poznaniaków wozi 21 autobusów elektrycznych, a ich dostawcą również była spółka z podpoznańskiego Bolechowa. Wartość obecnego kontraktu z Solarisem wynosi ponad 90 mln zł netto.

"Ta umowa to bardzo dobra wiadomość dla miasta; kolejne autobusy z napędem elektrycznym oznaczają jeszcze bardziej ekologiczny transport publiczny, czystsze powietrze i lepszą jakość życia" - powiedział w czwartek prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Przypomniał, że pierwsze elektryki zawitały do Poznania niecały rok temu, a już kupowane są kolejne. "To pokazuje konsekwencję miasta oraz MPK w dążeniu do poprawy warunków środowiskowych w Poznaniu" - podkreślił.

Jak wskazał prezes MPK Poznań Wojciech Tulibacki, zakup kolejnych autobusów elektrycznych oraz montaż niezbędnej infrastruktury do ich ładowania możliwy jest dzięki unijnemu dofinansowaniu. Wartość unijnego wsparcia to 85 proc. kontraktu.

"Poprzez zakup bezemisyjnych pojazdów staramy się spełnić wymogi, które stawia przed nami ustawa o elektromobilności. W dobie degradacji środowiska, uciążliwości spalin i hałasu w miastach, elektromobilność to konieczność. Zależy nam na tym, aby komunikacja zbiorowa - zarówno autobusowa, jak i tramwajowa - była jak najbardziej dostępna, atrakcyjna i ekologiczna" - powiedział Tulibacki.

Wszystkie zamówione pojazdy będą wyposażone w baterie Solaris High Power przeznaczone do szybkiego ładowania. Za napęd w każdym Urbino electric odpowiedzialna będzie oś elektryczna z dwoma zintegrowanymi silnikami o mocy 110 kW każdy. Klimatyzowane pojazdy będą monitorowane przez system kamer wewnętrznych oraz zewnętrznych, obserwujących prawy bok autobusu i pantograf.

Pojazdy będą niskopodłogowe, wewnątrz wyznaczona zostanie przestrzeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i miejsce do przewozu rowerów. W autobusach będą ładowarki USB, zamontowane zostanie też zewnętrzne oświetlenie drzwi.

"W Solarisie wierzymy, że przyszłość transportu publicznego będzie napędzana elektrycznie. Cieszymy się, że MPK Poznań zdecydowało się na transformację swojej floty z bezemisyjnymi autobusami Urbino electric. Inwestycje w zrównoważoną komunikację miejską pozwolą zapewnić wysoką jakość powietrza w mieście i zadbać o komfort życia jego mieszkańców, a to stawia Poznań wśród najbardziej nowoczesnych europejskich metropolii" - powiedział wiceprezes Solarisa Petros Spinaris.

W ciągu dnia baterie w autobusach będą uzupełniane poprzez jedną z kilku szybkich ładowarek pantografowych. Obecnie takie ładowarki znajdują się na dworcach Os. Sobieskiego oraz Garbary - w przyszłym roku zainstalowane zostaną tam dodatkowe urządzenia. Ponadto, w ładowarki zostaną wyposażone dworzec na Górczynie i zajezdnia przy ul. Kaczej, gdzie odbywać się będzie również ładowanie poprzez wtyczkę plug‑in.

Obecnie elektryczne pojazdy ładują się poprzez ładowarki plug-in nocami w zajezdni przy ul. Warszawskiej. Spółka MPK Poznań poinformowała o rozstrzygnięciu przetargu na budowę nowej infrastruktury ładowania - najlepszą ofertę przedstawiło konsorcjum, które tworzą firmy Medcom oraz S&M Energia z Krakowa.

Projekt "Elektryfikacja wybranych linii autobusowych w Poznaniu", przewidujący zakup 37 elektrycznych autobusów oraz infrastrukturę ładowania, uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość projektu złożonego przez MPK Poznań to 107 mln zł netto; przyznane dofinansowanie stanowi 85 proc. tej kwoty, czyli blisko 91 mln zł.