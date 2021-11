Poznań: Miejski monitoring wzbogacił się o nowe kamery. Obecnie jest ich łącznie 1021

System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania wzbogacił się w listopadzie o nowe kamery. Obecnie w mieście zainstalowanych jest łącznie 1021 kamer.

Jak poinformował poznański magistrat, w ostatnim czasie do systemu włączono pięć nowych urządzeń monitorujących. Zostały one umiejscowione w okolicy skrzyżowań: ul. Kasztanowej z Łozową i 28 Czerwca 1956 r., a także ul. Dolna Wilda i 28 Czerwca 1956 r. oraz ul. Opolskiej i Jesionowej. Nowe kamery będą monitorowały bezpieczeństwo również na obszarze ulicy Jarzębowej przy Szkole Podstawowej nr 79.

W ramach inwestycji zrealizowano także budowę infrastruktury teletechnicznej, niezbędnej do zapewnienia możliwości transmisji obrazu z kamer do centrów monitoringu oraz zwiększenie przestrzeni do archiwizacji nagrań. Inwestycja została przeprowadzona we współpracy z Radą Osiedla Świerczewo i Radą Osiedla Zielony Dębiec. Całkowity jej koszt wyniósł ponad 500 tys. zł.

Magistrat zapewnił, że niebawem bezpieczeństwo poprawi się także na terenie osiedla Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo. Do końca roku ma zostać tam zainstalowanych siedem mobilnych punktów kamerowych, których łączność będzie zapewniona bezprzewodowo.

"Monitoringiem zostaną objęte najistotniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców osiedla obszary, w szczególności rondo na skrzyżowaniu ulic Garaszewo, Pokrzywno, Jarosławska, Nowotarskiej; przystanki autobusowe przy skrzyżowaniu ulic Pabianickiej i Krzesiny; przejścia dla pieszych przy placówce Poczty Polskiej na ul. Nowatorskiej i przy Szkole Podstawowej nr 56 na ul. Tarnowskiej, a także skrzyżowania: ulic Krzesiny, Pabianicka i Jarosławska, ulic Garaszewo i Niżańskiej, ulic Pokrzywno i Torowej" - podał magistrat.

Dodał, że instalacji kamer w tym rejonie chcieli sami mieszkańcy. Projekt "Bezpieczne Osiedle, Bezpieczna Szkoła" jest jednym ze zwycięzców Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.

Wartość tej inwestycji wynosi ponad 500 tys. zł, przy czym ponad 90 proc. środków na ten cel pochodzi z PBO20, a 10 proc. przekazała Rada Osiedla Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo.

Magistrat podał, że w 2020 roku operatorzy przekazali ogółem 7 192 zgłoszenia wymagające podjęcia interwencji, z czego 6 211 do realizacji przez patrole straży miejskiej, a 981 przez policję. "W wyniku natychmiast podjętych interwencji policjanci zatrzymali 245 osób, sprawców przestępstw, w tym poszukiwanych listami gończymi oraz posiadających substancje narkotyczne" - wskazano.

"Siedziby poszczególnych stanowisk operatorów usytuowane są w komisariatach policji. Najwięcej, bo aż 3 332 zaobserwowanych zdarzeń, było w ścisłym centrum, w rejonie działania KP Stare Miasto. Dla porównania, na terenie KP Grunwald ujawniono ich 1 005, a w pozostałych częściach miasta (Jeżyce, Wilda, Północ, Nowe Miasto) po ok. 700" - poinformował urząd miasta.

Magistrat zaznaczył, że zdecydowana większość zdarzeń - ujawniona dzięki miejskiemu monitoringowi w ub. roku - wiązała się ze spożywaniem alkoholu bądź innych podobnie działających środków i zachowaniem ludzi po spożyciu ich nadmiernej ilości - ponad 2 920 zgłoszeń. Z kolei 1 082 zgłoszenia dotyczyły osób leżących w miejscach publicznych. Większość z nich - jak podano - z różnych przyczyn, wymagała natychmiastowej pomocy medycznej. Wśród zgłoszeń były również awarie i uszkodzenia infrastruktury drogowej, np. sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych (977 zgłoszeń), czystość ulic i chodników, w tym porządek w punktach węzłowych dla komunikacji publicznej (770 zgłoszeń), zakłócanie porządku publicznego poprzez bójki, rozboje czy zaczepianie przechodniów (271 zgłoszeń), dewastacje mienia oraz niszczenie infrastruktury miejskiej przez malowanie tzw. tagów, nielegalne graffiti czy plakatowanie (123 zdarzenia), a także parkowanie pojazdów na torowiskach tramwajowych bądź w innych miejscach blokując ruch pojazdów i pieszych (225 zgłoszeń).