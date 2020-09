Poznań: Pierwsza w kraju operacja z użyciem jednorazowego endoskopu

Lekarze ze Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu przeprowadzili operację z użyciem sterylnego, jednorazowego endoskopu. Jak podano, był to pierwszy taki zabieg w kraju.

Operację przeprowadzili chirurdzy z zespołu dr. n. med. Aleksandra Sowiera. Jak podano w przesłanym PAP komunikacie prasowym, opracowany przez naukowców z USA sprzęt jest odpowiedzią na zagrożenia związane z wirusem SARS-CoV-2.

"Wykonaliśmy zabieg na drogach żółciowych. Chory miał dosyć dużą żółtaczkę z powodu zatkania drogi żółciowej kamieniami żółciowymi. Tym aparatem usunęliśmy kamienie z drogi żółciowej" - poinformował Aleksander Sowier.

Wykorzystany w Poznaniu sprzęt pozwala na przeprowadzenie dowolnego zabiegu endoskopowego w warunkach całkowitej sterylności. Dzięki temu wyklucza ryzyko zakażenia pacjenta jakąkolwiek bakterią lub wirusem. Ma to kluczowe znaczenie zwłaszcza w okresie pandemii.

Tradycyjny endoskop trzeba po każdym zabiegu wysterylizować.

"Dziś przygotowanie endoskopów do ponownego użycia to duże wyzwanie, szczególnie w przypadku duoendoskopów, które mają bardzo skomplikowaną budowę. Składają się z wielu części oraz kanałów, co czyni proces dezynfekcji niezwykle trudnym" - poinformował cytowany w komunikacie prasowym przedstawiciel producenta duoendoskopu Jochen M. Cramer.

Dr Sowier powiedział, że jest cała gama zabiegów, jakie można wykonywać w bezpieczny sposób takim urządzeniem.

"Można leczyć niedrożność dróg żółciowych, nowotwory dróg żółciowych, trzustki. To jest aparat jałowy, sterylny i nie ma możliwości zakażenia pacjenta jakąkolwiek bakterią czy wirusem" - wyjaśnił.

Zabieg nie był komercyjny - podlegał refundacji z NFZ.