Poznań: podpisano porozumienie o współpracy na rzecz innowacyjności pod marką Polskiej Strefy Inwestycji Wielkopolska

W poniedziałek w Poznaniu podpisano porozumienie o współpracy na rzecz innowacyjności pod marką Polskiej Strefy Inwestycji Wielkopolska. Jednym z pierwszych projektów ma być kooperacja przy nowopowstającym kierunku Informatyki Kwantowej na UAM.

Porozumienie o współpracy zawarto pomiędzy Kostrzyńsko - Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, VI Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, Uniwersyteckim, Liceum Ogólnokształcącym w Słubicach oraz jednym z największych inwestorów strefowych w Wielkopolsce - firmą Beyond.pl.

Jak podkreślono w poniedziałek, zapisy porozumienia koncentrują się na wspieraniu procesów edukacyjnych i badawczo-rozwojowych, które będą tworzyć kompetencje w obszarze innowacyjności i kadr przyszłości. Otwierają też szeroką współpracę w zakresie tworzenia innowacyjnych studiów dualnych i kierunków pod patronatem inwestorów strefowych. Uczniowie szkół średnich oraz studenci wybranych kierunków będą mogli odbywać m.in. szereg praktyk, staży czy warsztatów zawodoznawczych, których efektem będzie tworzenie nowych, wysoko wyspecjalizowanych miejsc pracy. Porozumienie zakłada też organizację wspólnych konferencji, webinariów, grup roboczych i spotkań networkingowych w ramach promocji kierunków studiów oraz wdrażanych zaawansowanych technologicznie inwestycji strefowych.

Jak podkreślił w poniedziałek w Poznaniu wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek, "technologia kwantowa niewątpliwie należy do tych wyzwań, które dzisiaj już są obecne, już są dyskutowane, cały czas dowiadujemy się czegoś nowego o stabilności, niestabilności komputerów kwantowych - ale to, że dzisiaj o tym rozmawiamy, że będzie tworzony taki kierunek pokazuje, że w tych najnowocześniejszych rozwiązaniach, najnowocześniejszych technologiach dzisiaj musimy już myśleć o zawodach przyszłości, nawet jak jeszcze wyobraźnia nie ogarnia wszystkich zastosowań, nawet jak jeszcze technologia powoduje, że tych wyzwań jest bardzo dużo".

Dodał, że "zależy nam, żeby Polska była wśród czołówki państw, które podejmują te wyzwania nowoczesnych technologii, bo w tychże technologiach, kształcąc odpowiednio młodych ludzi, możemy być blisko podium, albo nawet na podium. Nobliści tegoroczni w technologii kwantowej pokazują, że rzeczywiście świat z nadzieją patrzy na te rozwiązania".

Wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak przypomniał, że w 2018 roku Sejm przyjął ustawę o wspieraniu inwestycji, w której znalazł się zapis, że Specjalne Strefy Ekonomiczne mają obowiązek inicjowania kooperacji pomiędzy biznesem, a nauką.

Wskazał, że dzięki takim porozumieniom, jak to podpisane w poniedziałek, "zaczynamy kreować nową rzeczywistość w taki sposób, żeby przygotowywać młodych ludzi na rynek pracy w tych branżach, które tutaj już są, czy też wręcz dopiero mogą być, bo zainteresowanie inwestycyjne Polską jest nadal bardzo duże".

Rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska wskazała, że podpisanie porozumienia to bardzo istotne wydarzenie dla uniwersytetu. "To jest taki moment, kiedy wszystkie role uniwersytetu się wspaniale spinają, czyli z jednej strony mamy pracę naukowców, z drugiej biznes, który tę pracę naukowców wykorzystuje, a trzecia strona to są młodzi ludzie, których kształcimy dla przyszłości".

Wiceprezes Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Magdalena Hilszer wskazała, że "to ważny dzień na promocję nowoczesnych technologii także wśród naszych inwestorów strefowych, aczkolwiek tu powiem, że 90 proc. naszych inwestorów strefowych, których mamy na naszym terenie i tak wybiera można powiedzieć w tych kryteriach jakościowych rozwój w obszarze automatyki, robotyki, przemysłu 4.0, czy technologii związanych z Internetem rzeczy. To wszystko się dzieje, materializuje się na naszych oczach, a tu fizyka kwantowa jest niezwykle ważna - także wspieramy nasze inwestycje, wspieramy nowe inwestycje właśnie w oparciu o ten gen silnej innowacyjności i technologii".

Prezes Zarządu Beyond.pl Wojciech Stramski zaznaczył, że od kilkunastu lat firma specjalizuje się we wdrażaniu najnowocześniejszych technologii i udostępnianiu ich klientom, aby na podstawie tych technologii mogli budować przewagę konkurencyjną.

"Technologia kwantowa to technologia przyszłości i chcemy udostępnić tę technologie naszym klientom i doprowadzić do tego, by to co wytworzy świat nauki, było wykorzystane przez świat biznesu. I żebyśmy my, jako Polacy, mogli budować przewagi konkurencyjne na rynku" - podkreślił.

Zdaniem dyrektora VI LO w Poznaniu Karola Seiferta to porozumienie będzie dopełnieniem zmian, które już zachodzą w mentalności młodych ludzi. Jak mówił, "20 lat temu, kiedy obejmowałem stanowisko dyrektora VI LO mieliśmy cztery klasy humanistyczne; większość naszych absolwentów chciała zostać dziennikarzami, politologami, do klasy dziennikarskiej mieliśmy 10 kandydatów na jedno miejsce".

"W tej chwili ten trend się zmienił; teraz mamy dwie klasy humanistyczne, a szalenie popularne są klasy ekonomiczne, biologiczno-chemiczne, a w ogóle w tym roku najliczniejszą klasą jest klasa matematyczno-fizyczna - to jeszcze nie jest trend, ale mnie samego to zaskoczyło, także myślę, że to porozumienie jest właśnie dopełnieniem tych zmian, których młodzi ludzie potrzebują" - podkreślił.

Patronat honorowy nad podpisaniem porozumienia objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.