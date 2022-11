Poznań: rekordowa liczba odbiorców transmisji on-line 16. Konkursu Skrzypcowego im. Wieniawskiego

Zakończony 21 października 16. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego miał rekordową liczbę odbiorców transmisji on-line. Kanał konkursu na YouTube miał "milionowe wyświetlenia", o tysiąc procent więcej niż transmisje w poprzednich latach - poinformowali organizatorzy.

Jak podali w środę organizatorzy wydarzenia, "konkurs zgromadził w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu 12 000 osób. Podczas Gali i Koncertu Laureatów widownia Auli UAM zapełniła się do ostatniego miejsca. Podobnie było na II Koncercie Laureatów w Filharmonii Narodowej w Warszawie".

"Wydarzenia konkursowe można było śledzić także podczas transmisji na kanale YouTube @Wieniawski Society, który zanotował milionowe wyświetlenia. To wynik o ponad 1000 proc. większy niż ten, który osiągnęły dotychczasowe transmisje. Do tej pory internauci obejrzeli 200 000 godzin koncertów i przesłuchań. W czasie konkursu instagramowe konto @Wieniawski Society zyskało zasięg na poziomie 40 000 użytkowników. Followersów przybywało tak szybko, że Instagram na jeden dzień zablokował dostęp do konta w obawie przed nielegalnymi działaniami. Popularnością cieszył się też profil @Wieniawski Society na Facebooku - 60 000 odwiedzin. Facebookowe posty dotarły do blisko 1 miliona odbiorców" - podano.

Organizatorzy przypomnieli, że konkursowe zmagania uczestników były transmitowane także na antenach TVP Kultura, TVP Kultura 2, TVP3 Poznań i Programu Drugiego Polskiego Radia. Codziennie ukazywała się także "Gazeta Konkursu Wieniawskiego", tworzona przy współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym i "Ruchem Muzycznym".

Streaming z kanału YouTube organizatorzy udostępnili także chińskim platformom: amadeus.tv i MusicToday WeChat. Za ich pośrednictwem - jak wskazano - transmisje obejrzało 403 000 osób. Z kolei na Music Today's Bilibili and ConGioia Weibo przebieg Konkursu dotarł do 1 330 000 melomanów. Z kolei na facebookowym profilu prestiżowego, amerykańskiego portalu "The Violin Channel" transmisje oglądało około 100 000 osób.

Organizatorzy podali, że 16. Międzynarodowy Konkurs Skrzypowy im. Henryka Wieniawskiego relacjonowało ponad 100 dziennikarzy i fotoreporterów, a o konkursie wspomniano w mediach ponad 5 tys. razy.

Do Poznania przyjechali także reprezentanci mediów zagranicznych, w tym "The Violin Channel", "Deutschlandfunk", "The Strad", "Focus Taiwan", "Auditorium", "The JoongAng" i Violinist.com. Relacje z Konkursu znalazły się także na portalach: BBC Music Magazine, The World News, Channel New Asia, Classical Music, Slipped Disc, Shenzhen Daily, Resmusica, Reddit, Nippon.com, jiji.com, Klassik heute, klassik.com, Codalario.

16. Międzynarodowy Konkurs Skrzypowy im. Henryka Wieniawskiego rozpoczął się w Poznaniu 7 października. Do Poznania przyjechało 31 skrzypków z Europy, Azji i Ameryki Północnej. Jak przypomnieli organizatorzy wydarzenia, "w trakcie 17 sesji przesłuchań, obejmujących łącznie 64 godziny muzyki, uczestnicy Konkursu zaprezentowali 230 wykonań kompozycji Wieniawskiego, Bacha, Beethovena, Brahmsa, Paganiniego, Szymanowskiego, Bartóka, Mozarta, Chaussona, Schuberta, Czajkowskiego, Ravela, Griega, Hubay'a, Saint-Saënsa, Paderewskiego i Dvořáka".

W pierwszym etapie uczestnikom towarzyszyli pianiści, Michał Francuz i Grzegorz Skrobiński. Drugi etap był podzielony na dwie części. W pierwszej młodzi skrzypkowie występowali z pianistami, a w drugiej - z altowiolistami, Michałem Bryłą, Katarzyną Budnik i Ryszardem Groblewskim, i z Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Anny Duczmal-Mróz. W finałowym etapie uczestnicy wykonali dwa koncerty skrzypcowe z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod batutą Łukasza Borowicza.

Jak podkreśliła dyrektor Konkursu Karolina Kaźmierczak, "wszyscy uczestnicy od I etapu Konkursu prezentowali niezwykle wysoki poziom, wykonując bardzo wymagający repertuar. Jestem spokojna o ich muzyczną przyszłość. Z pewnością jeszcze wielokrotnie o nich usłyszymy i zobaczymy na światowych estradach. To dla nas ogromny zaszczyt, że mogliśmy tych utalentowanych skrzypków gościć na tegorocznym Konkursie Wieniawskiego".

Prezes Zarządu Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu Alina Kurczewska, zwracając się do laureatów 16. MKS im. H. Wieniawskiego zaznaczyła, że jest przekonana, że poniosą w świat piękno muzyki Wieniawskiego i rozsławią polską kulturę i miasto Poznań. "W 1854 roku Henryk Wieniawski podarował stolicy Wielkopolski +Souvenir de Posen+ - myślę, że każdy z was zapisał w tych dniach swoje pozdrowienie z Poznania" - podkreśliła.

Laureatką pierwszej nagrody została Hina Maeda, 20-latka pochodząca z Japonii. Drugie miejsce zajęła 29-letnia Kazaszka, Meruert Karmenova, a trzecie - 21-letni Qingzhu Weng, reprezentujący Chiny. Jury pod przewodnictwem Augustina Dumay przyznało trzy równoważne wyróżnienia, które otrzymali: Hana Chang, Jane Hyeonjin Cho i Dayoon You.

16. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego zorganizowany był przez Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania i Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Konkurs objęty został Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.