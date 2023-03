Poznań: wojskowe miasteczko na targach Euro Target Show

Broń, wojskowe pojazdy, roboty pirotechniczne i ekwipunek pilotów F-16 znajdą się w wojskowym miasteczku zorganizowanym na targach Euro Target Show w Poznaniu. Impreza poświęcona strzelectwu, militariom i survivalowi odbędzie się w stolicy Wielkopolski w najbliższy weekend.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Bogdana Bogusławska-Dobosz z oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu powiedziała PAP, że miasteczko wojskowe organizowane jest dzięki współpracy AMW z jednostkami wojskowymi z garnizonu Poznań.

Odwiedzający rozpoczynające się w piątek targi będą mogli kupić w wojskowej strefie wycofany z armii sprzęt i ubrania, zobaczyć używane przez polskie wojsko wyposażenie i broń. Będą też mogli sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie na symulatorze Mini Śnieżnik.

"To już kolejna edycja targów Euro Target Show w której bierzemy udział, ale pierwsza, którą organizujemy w tak licznym gronie. Na naszym stoisku będziemy gościć 12 Wielkopolską Brygadę Obrony Terytorialnej, 31 Bazę Lotnictwa Taktycznego, Centrum Szkolenia Wojska Lądowych z Poznania, Wojskowe Centrum Rekrutacji, Muzeum Uzbrojenia z poznańskiej Cytadeli oraz Kurkowe Bractwa Strzeleckie Rzeczypospolitej Polskiej" - poinformował dyrektor OR AMW w Poznaniu Krzysztof Kołeczko.

12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej zaprezentuje m.in.: karabin snajperski, karabin maszynowy czy lekki moździerz piechoty. W sekcji 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego będzie można zobaczyć wyposażenie bojowe samolotów F-16, a także ekwipunek używany przez pilotów podczas lotów oraz akcji ratunkowych.

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych z Poznania zaprezentuje symulator Mini Śnieżnik. Jest to zaawansowany system szkolno-treningowy przeznaczony do doskonalenia umiejętności strzeleckich oraz przygotowania żołnierzy do używania amunicji bojowej na otwartych strzelnicach.

Będzie "Żmija" ― lekki pojazd uderzeniowy dla wojsk specjalnych i dalekiego rozpoznania. Prezentować się będą roboty służące do rozbrajania urządzeń wybuchowych. Na wystawie pojawi się też amerykański wielozadaniowy samochód Dodge WC-52 ze zbiorów Muzeum Uzbrojenia.

W miasteczku znajdzie się też punkt informacyjny Wojskowego Centrum Rekrutacji. Zainteresowani służbą w armii będą mogli zapoznać się w nim z warunkami i wymaganiami dotyczącymi naborów. Osoby, które w cywilu lubią się nosić po wojskowemu będą mogły nabyć wycofany z wojska sprzęt i ubrania. W sprzedaży w namiocie AMW będą m.in. trzewiki desantowca, swetry oficerskie, kurtki wyjściowe z Marynarki Wojennej, menażki, manierki czy kabury do P-83.

Targi Euro Target Show potrwają od piątku do niedzieli. Impreza kierowana jest do pasjonatów i uczestników branży myśliwskiej, strzeleckiej, militarnej oraz survivalowej. W trakcie targów zaplanowano m.in. zawody strzeleckie, pokazy strzelectwa dynamicznego, koncert sygnalistów, pokazy mody, pokazy psów i sokolnictwa.