Praca w IT w 2019: płace minimalnie w górę, najczęstsze umowy B2B

Programiści i specjaliści IT to pracownicy nadal poszukiwani, a ich zarobki należą do najwyższych w Polsce. Mediana wynagrodzeń w branży w 2019 roku wyniosła 12,5 tys. zł brutto - podaje raport No Fluff Jobs, portalu z ogłoszeniami o pracy w IT.

Pracodawcy najchętniej zatrudniali programistów na umowach B2B - taką formę współpracy w 2019 roku proponowano aż w 60 proc. ogłoszeń. Oferowano też benefity - w blisko 75 proc. ofert pojawiła się prywatna opieka medyczna, w ok. 67 proc. karta sportowa, a ponad połowa ogłoszeń zachęcała możliwoścą udziału w międzynarodowych projektach, szkoleniach czy pracą w małych zespołach. W 85 proc. przypadków jako udogodnienie proponowano darmową kawę.

Wzrost mediany wynagrodzeń w całej branży IT wyniósł 4 proc. i siegnął 12,5 zł brutto bez względu na typ umowy i doświadczenie. Najlepszym firmy oferowały stawki na poziomie 20, a nawet 30 tys. zł brutto - wynika z trzeciego już rocznego raportu portalu. Ponad 70 proc. ofert pracy pochodziło od małych i średnich firm.

W B2B wzrost mediany wynagrodzeń był wyższy niż w przypadku umowy o pracę i wyniósł 10 proc. Mediana najniższych wynagrodzeń w B2B wyniosła 11 tys. zł, a najwyższych 16 tys. zł na fakturę (wartość netto, bez VAT). Na umowie o pracę było to odpowiednio 8 i 13 tys. zł brutto.

Najbardziej poszukiwani i najlepiej opłacani programiści to ci, którzy mają kilka lat doświadczenia w branży, a do tego dobrze znają Javę. Specjaliści w tej kategorii w 2019 r. mogli liczyć na zarobki na poziomie 15 tys. zł zł na B2B (na fakturę) lub 12 tys. zł brutto na umowie o pracę. Podobne zarobki osiągnęli programiści .NET.

Wiecej w minionym roku mogli zarobić specjaliści Big Data - odpowiednio ich mediana zarobków wyniosła na B2B 17 tys. zł, a na etacie 14 380 zł.

W całej branży IT ponad 50 proc. ofert pracy skierowanych jest do osób ze średnim stażem i doświadczeniem, określanych w branży jako midzi. Niespełna 37 proc. ogłoszeń dotyczyło seniorów. Najmniej ofert pracy skierowanych było do juniorów - tylko nieco ponad 12 proc., choć na każde ogłoszenie aplikowało ich najwięcej, bo średnio około 40 osób.

Wśród najmłodszych stażem programistów dominującą formą zatrudnienia według raportu No Fluff Jobs była umowa o pracę, którą oferowało w 2019 r. prawie 44 proc. pracodawców. Mediana wynagrodzeń dla juniorów wyniosła od 4 do 7 tys. zł (na B2B oraz UoP). Umowę cywilnoprawną proponowano pięć razy częściej juniorom niż midom i seniorom. Wśród technologii w tej grupie wiekowej dominowały JavaScript, Java oraz React.

Według raportu No Fluff Jobs największe ośrodki IT były także najlepszymi lokalizacjami do pracy. W Warszawie można było zarobić średnio 14 530 zł na B2B lub 12 tys. zł brutto na umowie o pracę; podobnie było w Krakowie.

Midzi i seniorzy zarabiają więcej w dużych miastach. Junior w Warszawie otrzymał w 2019 r. aż o 67 proc. niższe wynagrodzenie niż senior. Bardzo dobre zarobki oferowano też specjalistom pracującym zdalnie - średnio 13 740 zł na B2B lub 11,5 tys. zł brutto w przypadku umowy o pracę.

Z raportu wynika, że benefity bardziej cenią sobie juniorzy. Z kolei doświadczeni pracownicy częściej odpowiadają na ogłoszenia, które oferują pracę przy międzynarodowych projektach. Ważna jest znajomość języka angielskiego - takie wymagania w 2019 r. zawierała ponad połowa ofert pracy. Firmy stawiały także na umiejętność pracy w zespole, proaktywność i krytyczne myślenie, co pokazuje, że także w branży IT liczą się tzw. kompetencje miękkie i bez nich uzyskanie dobrej posady może okazać się niemożliwe.

Według autorów opracowania firmy IT jeszcze nie do końca potrafią odkryć potrzeby potencjalnych kandydatów. Z jednej strony konkurują ze sobą widełkami płacowymi, pakietami i możliwością pracy zdalnej, a z drugiej oferują pracownikom benefity, których ci niespecjalnie potrzebują.

Raport No Fluff Jobs powstał na bazie analizy 9253 unikalnych ofert pracy, zamieszczonych w serwisie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.