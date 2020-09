Prace eksperckiej rady nadzorującej Facebooka ruszą w październiku

Prace rady eksperckiej nadzorującej Facebooka ruszą w październiku - informuje w piątek Associated Press. Rada ma być odpowiedzialna przede wszystkim za nadzór nad działaniami Facebooka w zakresie moderacji treści i stanowić ważną instancję w tym procesie.

W cytowanym przez AP oświadczeniu Facebook poinformował, że firma obecnie testuje "wdrożone od niedawna systemy techniczne, które pozwolą użytkownikom odwoływać się do Rady celem powtórnego rozpatrzenia".

Jeśli prowadzone przez firmę testy okażą się pomyślne, rada powinna zacząć pracę najwcześniej w październiku - informuje agencja. Przez pandemię koronawirusa funkcjonowanie organu zostało opóźnione - pierwotnie miał on rozpocząć sprawowanie swoich obowiązków na początku 2020 r. W wydanym przez członków rady komunikacie czytamy, że "budowa kompleksowego, opartego na zasadach i cechującego się globalną efektywnością procesu zabiera czas - pracowaliśmy wspólnie nad tym, by ruszyć tak wcześnie, jak to możliwe".

Nowe ciało składa się z 20 członków pochodzących z różnych krajów, wśród których znajdują się m.in. eksperci w dziedzinie prawa, dziennikarze oraz specjaliści ds. praw człowieka.

Zadania rady będą koncentrować się wokół kwestii apelacji użytkowników Facebooka oraz jego produktów w związku z decyzjami odnośnie moderacji treści. Osoby korzystające z usług cyfrowych koncernu będą mogły odwoływać się m.in. od decyzji o usunięciu ich wpisów za naruszanie regulaminu. Sprawy do rozpatrzenia przez radę mogą być również kierowane przez samą firmę.

Decyzje podejmowane przez radę ekspercką Facebooka będą publiczne. W indywidualnych sprawach będą one miały charakter wiążący, w kwestiach dotyczących polityki koncernu jednak będą traktowane jako zalecenia.