Pracownicy Apple'a wrócą do biur najwcześniej w czerwcu przyszłego roku

Szef koncernu Apple, Tim Cook podczas wirtualnego spotkania z pracownikami koncernu zapowiedział, że większość zatrudnionych w firmie będzie kontynuować pracę zdalną przynajmniej do czerwca 2021 r., ale dodał, że zależy mu na powrocie do współpracy "twarzą w twarz".

Tim Cook powiedział, że to "mało prawdopodobne", żeby większość zatrudnionych w firmie zespołów wróciła do pracy w biurach przez czerwcem 2021 r. Cook podkreślił, że koncern z Cupertino co prawda ma silną kulturę biurową, którą warto utrzymać, jednak fakt, że firma poradziła sobie bardzo dobrze w czasie lockdownu wynikającego z pandemii COVID-19, pozwolił na większą elastyczność, jeśli chodzi o umożliwienie pracownikom pracy zdalnej. Szef Apple nie ukrywał jednak, że ma nadzieję, że pracownicy ostatecznie wrócą do biur.

"Nic nie jest w stanie zastąpić współpracy +twarzą w twarz+, ale nauczyliśmy się, że możemy kontynuować pracę spoza biura bez strat dla produktywności i bez gorszych rezultatów. To doświadczenie jest bardzo ważne" - powiedział Cook.

Szef Apple'a dodał również, że z powodu niełatwych wyzwań, z jakimi musieli radzić sobie pracownicy koncernu, firma postanowiła przyznać większości z nich dodatkowy płatny dzień wolny dn. 4 stycznia. Płatne urlopy przyznały zatrudnionym także inne firmy technologiczne, m.in. Google.

W czasie wirtualnego spotkania wypowiadały się też inne osoby z kierownictwa firmy. Dan Riccio, wiceprezes firmy ds. inżynierii komputerowej, przyznał, że praca zdalna to "ogromne wyzwanie" głównie w zakresie projektowania sprzętów, które zazwyczaj odbywa się w laboratoriach firmy. Także nałożone w marcu ograniczenia podróży były wyjątkowo trudne, jako że zatrudnieni w Apple inżynierowie zwykle podróżują do Chin, żeby dopilnować rozpoczęcia produkcji sprzętów, które mają być wprowadzane na rynek na jesieni, jednak firmie udało się uporać z tymi przeszkodami.

Szef operacyjny, Jeff Williams dodał, że dział projektowy Apple "odkrył nowe metody pracy" zdalnej, a wiceprezes ds. operacyjnych Sabih Khan pochwalił swój zespół za umiejętność kontynuowania tegorocznej produkcji jedynie z "minimalnymi opóźnieniami".