Pracownicy Facebooka będą kontynuować pracę zdalnie

Facebook nie planuje rychłego powrotu pracowników do biur i zamierza kontynuować pracę zdalną - przekazał szef firmy Mark Zuckerberg w rozmowie z analitykami rynku. Skrytykował zarazem prezydenta USA Donalda Trumpa za to, że nie radzi sobie z pandemią COVID-19.

Zuckerberg przyznał, że firma póki co nie planuje przywracać pracowników do pracy w amerykańskich biurach firmy. Potwierdził również, że podwładni będą kontynuować pracę z domów. Szef Facebooka skrytykował ponadto administrację Donalda Trumpa za to, że nie radzi sobie z opanowaniem pandemii.

"W związku z gwałtownym zwiększeniem liczby zachorowań w Stanach Zjednoczonych nie jesteśmy w stanie określić, kiedy nasze zespoły będą mogły powrócić do pracy w biurach firmy. To niezwykle rozczarowujące, bo wygląda na to, że USA mogły zapobiec rozprzestrzenianiu się pandemii, gdyby tylko działania rządu były skuteczniejsze" - powiedział Mark Zuckerberg podczas spotkania online z analitykami, dotyczącego wyników Facebooka w drugim kwartale roku.

Szef Facebooka nie po raz pierwszy skrytykował Donalda Trumpa za to, że nie radzi sobie z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19. Już 16 lipca, podczas publicznie streamowanej rozmowy z dr. Anthonym Faucim, epidemiologiem i doradcą prezydenta, przedsiębiorca zarzucił władzom USA bezsilność wobec COVID-19.

Na wcześniejszym etapie pandemii, w maju, Facebook zapowiadał, że od 6 lipca planuje przywrócić, przynajmniej w ograniczonym wymiarze, możliwość kontynuowania pracy z siedziby firmy.

Mimo pandemii koronawirusa odbijającej się na całej gospodarce, Facebook odnotował w drugim kwartale 11 proc. wzrost zysków.