Pracownicy Facebooka i YouTube narażeni na mowę nienawiści z klauzulą o PTSD

Pracownicy moderujący treści na portalach FB i YouTube mają podpisać deklaracje, że są świadomi tego, iż wykonywana przez nich praca może powodować stres pourazowy. Moderatorzy przez cale dnie narażeni są na kontakt z mową nienawiści i przemocą – donosi Financial Times.

Dokumenty otrzymali do podpisania pracownicy zatrudnieni w koncernach za pośrednictwem agencji Accenture.

To ok. 400 osób odpowiedzialnych za kontrolę i moderowanie treści, pracujących w europejskich biurach Facebooka w Warszawie, Lizbonie i Dublinie oraz pracownicy zatrudnieni w biurze YouTube w Austin w Texasie. Ich zadaniem jest filtrowanie treści publikowanych w mediach społecznościowych oraz usuwanie wszystkich materiałów naruszających zasady portali, w tym treści pełnych nienawiści, przemocy, samookaleczanie się, terroryzmu i wykorzystywania, w tym wykorzystywania dzieci.

Już wcześniej moderatorzy wielokrotnie skarżyli się, że ich praca jest bardzo obciążająca emocjonalnie. Zapewne dlatego nowo zatrudnieni przez Accenture pracownicy musieli zadeklarować, że rozumieją, iż treści, z którymi będą mieli do czynienia mogą budzić niepokój i negatywnie wpłynąć na ich zdrowie psychiczne, a nawet prowadzić do zaburzeń związanych ze stresem pourazowym (PTSD). W dwustronicowym dokumencie wysłanym przez firmę są także informacje o prowadzonym przez agencję programie WeCare, w ramach którego pracownicy narażeni na szkodliwe treści mogą skorzystać ze wsparcia doradców życiowych. Firma jednak zaznacza, że wsparcie to nie jest równoznaczne z pomocą lekarską, zaś doradca nie ma kwalifikacji, żeby diagnozować ani leczyć zaburzenia psychiczne.

Deklaracja rozesłana została drogą mailową na początku stycznia i wszyscy moderatorzy zostali poproszeni o bezzwłoczne jej podpisanie.

Zarząd Facebooka poinformował, że klauzula o PTSD jest wyłączną inicjatywą Accenture, zaś FB ani jej nie współtworzył ani nie aprobował. Firma zaznaczyła jednak, że wymaga od agencji zatrudnienia, z którymi współpracuje, żeby otaczały moderatorów FB wsparciem psychologicznym.

Aktualnie Facebook boryka się z procesami sądowymi w Kalifornii wniesionymi przez dwóch byłych moderatorów oraz roszczeniami odszkodowawczymi w Irlandii, złożonymi przez kilkunastu byłych pracowników. Wszyscy oskarżają serwis o to, że w wyniku pracy doświadczyli zaburzeń zdrowia psychicznego, od ataków paniki po PTSD.